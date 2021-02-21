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    Sarıyer'de boş yolda ilginç kaza

    Sarıyer'de buzlanan yolda kayan hafif ticari araç aydınlatma direğiyle duvar arasına sıkıştı.
    • DHA
    • 21.02.2021 - 11:32
    • Güncelleme : 21.02.2021 - 12:27
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    Sarıyer'de boş yolda ilginç kaza

    İstanbul'un Sarıyer ilçesinde buzlanan yolda kayan hafif ticari araç duvarla aydınlatma direğinin arasına girdi.

    Araçta bulunan iki kişi kendi imkanlarıyla çıktıktan sonra olay yerine polis çağırdı.

    ARAÇ ÇIKARILAMADI

    Polis, kaldırımda duvarla aydınlatma direği arasına sıkışan araç için tutanak tuttu. Araç bir süre itilerek sıkıştığı yerden kurtarılmaya çalışıldı. Ancak hafif ticari araç bulunduğu yerden çıkarılamadı.

    Sarıyer'de boş yolda ilginç kaza ViDEO

    Sarıyer de boş yolda ilginç kaza #1

    "ARAÇ KAYARAK BURAYA GİRDİ"

    Kaza yapan sürücü, "Yukarıda buzlanma vardı. Buzlanma nedeniyle kaza oldu. Benden sonra dört araç daha kaza yaptı.  Önümde otobüs vardı. Otobüs sağa doğru çekince ben de mecbur sola geçtim. Frene bastım ama araç durmadı. Kayarak kaldırıma çıktı ve buraya girdi." dedi.

    Sarıyer de boş yolda ilginç kaza #2

    Sarıyer de boş yolda ilginç kaza #3

    Sarıyer de boş yolda ilginç kaza #4

    Sarıyer de boş yolda ilginç kaza #5

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