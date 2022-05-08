Sarıyer'de silahla ağzından vurulan kadın hastaneye kaldırıldı

Eltiler arası güzellik nedeniyle çıkan tartışmada Ece Erdoğan'ı silahla ağzından vuran Sevtap G., gözaltına alınarak tutuklandı.

İstanbul'un Sarıyer ilçesi Çayırbaşı Mahallesi’nde eltiler arasında kıskançlık yüzünden tartışma yaşandı.

İHA'nın haberine göre; Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Sevtap G. belinden çıkardığı tabancayı Ece Erdoğan’ın ağzına soktu.

Silahla ağzından vuruldu

Saniyeler sonra silahı ateşleyen Sevtap G., eltisini vurduktan sonra tabancayı yere atıp, koşarak kayıplara karıştı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. İhbar üzerine olay kısa sürede olay yerine gelen Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, toplanan kalabalığı dağıttıktan sonra çevrede güvenlik önlemi aldı.

Hayati tehlikeyi atlattı

Ardından ağır yaralı kadın sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralı Ece Erdoğan'ın ameliyat edildiği ve hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi.

"Ben ondan daha güzelim diye oldu"

Erdoğan'ın polise verdiği ifadesinde "Bunların hepsi ben ondan daha güzelim diye oldu. Hem beni kıskanıyor, hem de öldürmek istedi. Bana küfür ve hakaret ederek silah çekti. Silahı almak istediğimde ateş açtı. Kurşun yanağıma saplandı. Beni kıskandığı için sürekli bana saldırıyordu" dediği öğrenildi.

Öte yandan, olay yerinde çalışma yapan polis ekipleri, olayda kullanılan tabancayı yapılan inceleme sonrasında ele geçirdi.

Kovanın da delil torbasına konulması sonrasında çalışmaları sürdüren Sarıyer polisi, eltisini vuran Sevtap G.’yi Kağıthane'de kıskıvrak yakaladı.

Tutuklandı

Gözaltına alınan kadın, ifadesinin alınmasının ardından "kasten yaralama" suçundan adli işlem yapılarak adliyeye sevk edildi. Saldırgan elti, tutuklanarak cezaevine gönderildi.