Sarıyer'de silahlı saldırıya uğradılar! Fark etmeden çaylarını içtiler Cadde üzerinde çay içerken motosikletli vatandaşların silahlı saldırısına uğrayan 3 arkadaştan 2'sinin bardağını dahi bırakmadığı anlar güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde dün akşam saatlerinde hayrete düşüren görüntüler kaydedildi.

3 kişi cadde üzerinde çay içerken birden ses yükseldi.

Yoldan geçen motosikletin yolcu koltuğunda oturan bir kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi.

2 arkadaş çay içmeye devam etti

Bu sırada bir bina önünde sohbet eden 2 arkadaş saldırıyı fark etmeden konuşmaya devam etti.

Motosikletlileri son anda fark eden 3'üncü kişi isabet almamak için eğildi.

Ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı saldırı sonrasında motosikletliler olay yerinden kaçtı.

Saldırıya uğrayan kişiler, ateş açıldığı sırada dahi bardakları bırakmazken, saldırı sonrası çaylarını yudumlamaya devam etti.

O anlar kaydedildi

O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Görüntülerde, 3 kişinin cadde üzerinde çay içtiği görülüyor. İki kişi bir binanın kapı önünde sohbet ederken diğeri kaldırımda yürüyor.

Bu sırada caddeden geçen motosikletin yolcu koltuğunda oturan bir kişi kaldırımdaki kişilere doğru bir el ateş ediyor.

Sohbet eden iki arkadaş yaşananları fark etmezken, kaldırımda yürüyen kişi son anda yere eğilerek kurşunun hedefi olmaktan kurtuluyor.

Saldırganlar kaçarken, saldırıya uğrayanlar çaylarını yudumlamaya devam ediyor.