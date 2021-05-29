Sosyal medya üzerinden tanıştığı kişi ile randevulaşan şahıs, belirlenen yere gitti. Şahsın arabasına aniden binen silahlı adamlar, şahsı gasp etti.

İstanbul’da, A.Y. isimli bir şahıs sosyal medya üzerinden tanıştığı Hüseyin rumuzlu şahıs ile Sarıyer ilçesi Çamlıtepe Mahallesi Birlik Sokak’ta belirledikleri buluşma yerine gitti.

Konuma varan A.Y.’nin otomobiline aniden 3 eli silahlı şahıs bindi.

A.Y.’ ye küfüler eden şahıslar, başına silah dayadı. İnternet bankacılığı yolu ile kendi hesaplarına 12 bin lira göndertti. Parayı alan şahıslar A.Y.’yi darbetmeye devam etti.

ATM’ye giderek A.Y.’ye 700 lira daha para çektiren şahıslar, Dereiçi otobüs durağında araçtan inerek kayıplara karıştı.

ŞANTAJ YAPMAYA DEVAM ETTİ

Darbedilen A.Y. tedavi olmak üzere İstinye Devlet Hastanesine gitti.

Burada ihbarda bulunması üzerine Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı.

Şahıslar, darp görüntülerini kullanarak A.Y.’ye şantaj yapmaya devam edince, ekipler harekete geçti.

Sarıyer’de sosyal medyadan tanıştığı kişi, kafasına silah dayayıp gasp etti VİDEO



PARMAK İZİ İNCELENDİ

A.Y.’nin aracında parmak izi incelemesi yaptı.

Bulunan 3 farklı kişinin parmak izinden kimlik tespiti yapıldı.

FİZİKİ VE TEKNİK TAKİBE ALINDI

Şahısların Umut A., Cengiz K. ve Orhan İ. olduklarını belirlendi.

Adresleri tespit edilen şahıslar, fiziki ve teknik takibe alındı.

RUHSATSIZ TABANCA ELE GEÇİRİLDİ

Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şahısları yakalayarak gözaltına aldı.

Evlerde yapılan aramalarda 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

32 SUÇ KAYITLARI OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Emniyete götürülen şahısların toplamda 32 adet suç kaydı olduğu öğrenildi.

Adliyeye sevk edilen şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece 'Silahlı Yağma', 'Kasten Yaralama', 'Tehdit', 'Şantaj' ve 'Ateşli silahlar kanununa muhalefet' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.