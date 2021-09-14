Henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü, aracıyla takla atarak ters döndü. Sürücünün yaralandığı kazanın ardından polis ve sağlık ekibi harekete geçti.

Saat 08.30 sıralarında İstanbul Sarıyer'deki Tarabya Mahallesi, Araba Yolu Caddesi üzerinde Furkan Ö.'nün kullandığı 61 NF 791 plakalı otomobil devrildi.

Henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile yol ve kaldırımı ayıran bariyerlere vurarak takla attı.

TERS DÖNEN ARAÇTA SÜRÜCÜ YARALANDI

Takla atıp ters dönen otomobilin sürücüsü Furkan Ö. çevredekilerin yardımı ile çıkarıldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sarıyer'de sürücü, aracını kaldırıma çarparak takla attı VİDEO

TRAFİK AKIŞI SAĞLANDI

Sağlık ekipleri yaralı sürücüyü olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından İstinye Devlet Hastanesi'ne kaldırarak tedavi altına aldı. Polis ekipleri ise kaza nedeniyle kapanan yolda önlem alarak tek şeritten kontrollü olarak trafik akışı sağladı. Takla atan otomobil çekici yardımı ile kaldırıldıktan sonra yoldaki trafik akışı normale döndü.

"ARAÇTA TEK KİŞİ VARDI"

Kazayı görüp yardıma koşanlardan Kaan Çimova, "Araba yukarıdan geliyordu, bir anda bir ses duydum, koştum baktığımda takla attığını gördüm. Hemen ambulans ve polise haber verdim. Ondan sonra ekipler geldi. Tek kişi vardı araçta." dedi.

























