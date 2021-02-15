3 yaşındaki çocuklarını hastaneye yetiştirmek için yola çıkan aile, otomobillerinin takla atması sonucu kaza yaptı.

İstanbul'un Sarıyer ilçesine bağlı Maden Mahallesi Yunus Emre Caddesi üzerinde ilerleyen otomobil, yokuş aşağı inerken kayganlaşan yolda kayarak çöp konteynerine çarpıp, takla attı.

Ters dönen otomobil bir süre sürüklenirken, kazayı görenler olay yerine koştu.

YARALANMA YA DA CAN KAYBI YAŞANMADI

Emniyet kemeri takılı olan sürücü, üç yaşındaki çocuk ve annesi otomobilden çıkarıldı. Anne, baba ve çocuk kazadan yara almadan kurtuldu. Aile üyeleri, çocuklarına sarılarak kazanın şokunu atlatmaya çalıştı. Aile üyeleri tedbir amaçlı hastaneye gitti.

Otomobilin takla attığı anlar ise çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Sarıyer'de takla atan otomobilden yara almadan kurtuldular VİDEO

"EMNİYET KEMERİ HAYAT KURTARDI"

Kazazede ailenin yardımına koşan mahalle bakkalı Kasım Polat, "Frenleri tutmayınca çöp konteynerine vurdu. Kaldırıma çıkan araç takla attı. Ters döndü. Aile üyeleri hastaneye gidiyormuş. Ben takla atan aracın kapısını açtım. Kazazedeleri dışarı çıkardım. Emniyet kemerini takmışlardı. Üçünde de sıyrık bile yoktu. Emniyet kemeri hayat kurtardı." dedi.

Kaza yapan araç da çekici yardımıyla bölgeden kaldırıldı.