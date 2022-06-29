Sarıyer'de tartıştığı kadını döverek öldüren caninin cezası belli oldu

Geçen yıl, tartıştığı kadını döverek öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanık için karar çıktı. Mahkeme, zanlıya indirim uygulamadan 3 farklı suçtan müebbet hapis ve 9 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

İstanbul’un Sarıyer ilçesi Bahçeköy Mahallesi’nde yaşayan Fatma Keke (53), 26 Temmuz 2021 tarihinde polisi aradı ve “Evde kilitli kaldım, yanımdaki erkek beni zorla tutuyor.” diyerek yardım istedi.

Polis hemen harekete geçti ancak ihbarın yapıldığı adres bulunamadı.

“Kendini oradan oraya vurdu”

Aradan birkaç saat geçtikten sonra Özer Ağaoğlu adlı kişi, polisi arayarak, “Kız arkadaşımla kavga ettik, şu an uyanmıyor, ölmüş olabilir. Ağzı, yüzü kan içinde. Kendini oradan oraya vurdu.” şeklinde ihbarda bulundu.

Adres bu kez doğru çıkarken, ekiplerin gittiği evde kapı açılmadı.

Çıplak ve yüzüstü bulundu

Çilingir aracılığıyla kapı açılırken Fatma Keke, holde ve yerde çıplak, yüzüstü yatar vaziyette bulundu.

Morga kaldırılan cansız bedene otopsi yapıldı ve Adli Tıp Kurumu otopsi raporunda. kadının kemik ve kaburga kırıklarıyla birlikte beyin kanaması ve beyin doku hasarı sonucu öldüğü aktarıldı.

Cinayete ilişkin inceleme başlatılırken, Özer Ağaoğlu gözaltına alındı.

Suçunu kabul etti

Savunmasında dolaylı yoldan suçu kendisinin işlediğini kabul eden Özer Ağaoğlu için iddianame hazırlandı.

Buna göre Ağaoğlu’nun, “kasten öldürme” ve “cebir ve tehdit kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçlarından müebbet hapis ile 4 yıldan 14 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.

Karar duruşması

Bugün sanığın cezası için karar verildi.

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya tutuklu sanık Özer Ağaoğlu getirildi.

Duruşmada, Fatma Keke'nin ağabeyi Sadi Günay Keke ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Onur İsmet Aydın da hazır bulundu.

“Yağma ve hırsızlık” suçlarından da ceza istendi

Görüşü sorulan Cumhuriyet savcısı, önceki mütalaasına ek olarak sanığın “yağma ve hırsızlık” suçlarından da cezalandırılmasını talep etti.

Maktul Fatma Keke’nin ağabeyi Sadi Günay Keke ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Onur İsmet Aydın ise sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

“İlk olarak o bana saldırdı”

Duruşmada savunmasında hırsızlık suçlamasını kabul etmediğini belirten Özer Ağaoğlu, “İsteyerek ve bilerek cinayet işlemedim. İkimiz de alkollüydük. İlk önce o bana vurmaya başladı. Darp raporum da mevcuttur. Ben onu zorla alıkoymadım, aksine ondan kurtulmaya çalıştım. Olay sonrası ben kendi kendimi ihbar ettim. Alkol almıştım. Hırsızlık yapsam neden kendimi ihbar edeyim? Olayın etkisiyle eşyalarımı topladım. İstemeden böyle bir olay oldu, üzgünüm ve pişmanım. Fatma Keke’ye ait eşyaları aldım ancak neden aldığımı bilmiyorum. Olayın şokundaydım. İlk olarak o bana saldırdı. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum.” dedi.

3 farklı suçtan müebbet ve 9 yıl 6 ay hapis cezası

DHA’nın haberine göre mahkeme heyeti, Özer Ağaoğlu’na “kasten öldürme” suçundan müebbet hapis, “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçundan 2 yıl hapis cezası verdi.

Heyet, Ağaoğlu’nun “kişinin ölmesinden yararlanmak suretiyle hırsızlık” suçundan cezasında artırım uygulayarak 7 yıl 6 ay hapis cezasına hükmetti.

Mahkeme, sanığın cezalarında indirim uygulamazken, tutukluluk halinin devamına karar verdi.