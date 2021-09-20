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    Sarıyer’de trafikte, ucuna bıçak bağlı sopa ile motosiklet sürücüsüne saldırdı

    Maslak’ta, panelvan aracın sürücüsü ile motosiklet sürücüsü arasında kavga çıktı. Panelvan aracın sürücüsü, ucuna bıçak bağlı sopa ile saldırdı. Yaşanan anlar, kameraya yansıdı.
    • DHA
    • 20.09.2021 - 11:10
    • Güncelleme : 20.09.2021 - 11:22
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    Sarıyer’de trafikte, ucuna bıçak bağlı sopa ile motosiklet sürücüsüne saldırdı

    İstanbul’un Sarıyer ilçesine bağlı Maslak’ta, 19 Eylül Pazar günü saat 14.30 sıralarında, panelvan araç sürücüsü ile motosiklet sürücüsü arasında bilinmeyen bir neden tartışma çıktı.

    Trafikte başlayan tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile panelvan aracın sürücüsü, araçtan aldığı ucuna bıçak bağlı sopa ile motosiklet sürücüsünün yanına gitti.

    KÜFREDİP BAĞIRDI

    Küfredip bağıran sürücü, motosiklet sürücüsünü darbetti.

    Sarıyer’de trafikte, ucuna bıçak bağlı sopa ile motosiklet sürücüsüne saldırdı VİDEO

    VATANDAŞLAR SAKİNLEŞTİRDİ

    Çevredeki vatandaşların araya girmesi ile bıçaklı sürücü sakinleştirildi.

    Yaşanan anlar, başka bir motosiklet sürücüsünün kask kamerası ile saniye saniye kaydedildi.

    Sarıyer’de trafikte, ucuna bıçak bağlı sopa ile motosiklet sürücüsüne saldırdı #1

    Sarıyer’de trafikte, ucuna bıçak bağlı sopa ile motosiklet sürücüsüne saldırdı #2

    Sarıyer’de trafikte, ucuna bıçak bağlı sopa ile motosiklet sürücüsüne saldırdı #3

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