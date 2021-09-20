Sarıyer’de trafikte, ucuna bıçak bağlı sopa ile motosiklet sürücüsüne saldırdı

Sarıyer’de trafikte, ucuna bıçak bağlı sopa ile motosiklet sürücüsüne saldırdı

Maslak’ta, panelvan aracın sürücüsü ile motosiklet sürücüsü arasında kavga çıktı. Panelvan aracın sürücüsü, ucuna bıçak bağlı sopa ile saldırdı. Yaşanan anlar, kameraya yansıdı.

İstanbul’un Sarıyer ilçesine bağlı Maslak’ta, 19 Eylül Pazar günü saat 14.30 sıralarında, panelvan araç sürücüsü ile motosiklet sürücüsü arasında bilinmeyen bir neden tartışma çıktı.

Trafikte başlayan tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile panelvan aracın sürücüsü, araçtan aldığı ucuna bıçak bağlı sopa ile motosiklet sürücüsünün yanına gitti.

KÜFREDİP BAĞIRDI

Küfredip bağıran sürücü, motosiklet sürücüsünü darbetti.

Sarıyer’de trafikte, ucuna bıçak bağlı sopa ile motosiklet sürücüsüne saldırdı VİDEO



VATANDAŞLAR SAKİNLEŞTİRDİ

Çevredeki vatandaşların araya girmesi ile bıçaklı sürücü sakinleştirildi.

Yaşanan anlar, başka bir motosiklet sürücüsünün kask kamerası ile saniye saniye kaydedildi.