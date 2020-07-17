Bir villaya girerek 2 dizüstü bilgisayar, 1 cep telefonu ve 1 bisiklet çalan hırsız, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Sarıyer Uskumru Mahallesi'nde bulunan bir villada hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

JASAT hırsızlık olayını yapan şüphelinin kimliğini tespit etmek için çevrede bulunan güvenlik kamera görüntülerini inceledi.

KİMLİK TESPİTİ YAPILDI

9 saat süren inceleme ile şüphelinin eşkalini belirleyen ekipler, yaptıkları teknik ve fiziki takip ile şüphelinin Sarıyer'den İETT otobüsünde bindiği tespit etti. JASAT tarafından İETT otobüs hatları, metro ve metrobüs hatlarının üzerinde bulunan kamera görüntüleri 12 saat süre ile tarandı ve şüphelinin Esenyurt Haramidere Mevkii'nde metrobüsten indiği görüldü.

Sarıyer'de villaya giren hırsız yakalandı ViDEO

Şüphelinin yaya olarak kullanabileceği istikametler üzerindeki kamera görüntülerini de 7 saat süreyle inceleyen Jandarma ekipleri şüphelinin lüks bir rezidansa giriş yaptığını tespit etti.

YAKALANDI

Jandarmanın düzenlediği baskınla kıskıvrak yakalanan A.H.Y.'nin evinde 2 dizüstü bilgisayar, rezidans yakınında araziye sakladığı 1 cep telefonu ve olay yerine yakın bir bölgede araziye bırakılmış 1 bisiklet ele geçirildi.

JANDARMA'YA TEŞEKKÜR ETTİ

Toplamda 128 kamerayı 28 saat süreyle detaylı inceleyerek hırsızlık olayını aydınlatan Jandarma ekipleri; çalınan 2 dizüstü bilgisayar, 1 cep telefonu ve 1 bisikleti sahibine teslim etti.

Çalınan eşyalarının çok kısa sürede bulunarak kendisine teslim edilmesinden memnuniyet duyan ev sahibi, jandarma ekiplerine başarılı ve özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

HIRSIZ, TUTUKLANDI

Gözaltına alınan A.H.Y., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

Öte yandan, hırsızın villaya girişi metrobüsteki görüntüleri ve jandarmanın evde yaptığı operasyon kameralara yansıdı.