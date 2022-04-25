Sarıyer'de villaya saldırı: Tetikçi ve azmettiriciye ev hapsi

Emirgan'da bir iş adamına ait villayı kurşuna dizen şahıs ve azmettiricisi kıskıvrak yakalandı. Yaşanan saldırı anı kameraya yansırken 2 şüpheli, ev hapsi şartı ile serbest bırakıldı.

5 Nisan Salı günü Sarıyer Emirgan’da, iş adamı Mustafa Feridun Uzunyol’un villasına gelen silahlı bir saldırgan, belinden tabancasını çıkartarak kurşun yağdırdı.

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, saldırgan hızla uzaklaşarak kayıplara karıştı. Olayın ardından iş adamı Uzunyol’un şikayeti üzerine Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.



Kullandığı taksici eşgalini bildirdi

Yapılan çalışmalar çerçevesinde güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri, olayı gerçekleştiren şahsın korsan bir taksi ile sokağa geldiğini tespit etti.

Gaziosmanpaşa Karadeniz Mahallesi’nde olan taksici Murat D. ile görüşen polis, şoförün olay yerine bıraktığı şahsın Yusuf S. olduğu belirledi. Bunun üzerine hazırlıklarını tamamlayan Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri, adresini tespit ettiği Yusuf S.’yi Eyüpsultan Göktürk’te kıskıvrak yakaladı.

"Akrabam adresi verdi, alkollüydüm olayı gerçekleştirdim"

Gözaltına alınan Yusuf S. emniyetteki ifadesinde olayı kendinin gerçekleştirdiğini söyleyerek, "Akrabam Gökhan A. ile iş adamının arasında alacak verecek meselesi vardı. Olay günü Gökhan A. bana kağıda adresi yazıp verdi. Alkollüydüm olayı gerçekleştirdim. Sonra olayda kullandığım silahı ona teslim ettim.” dedi.

Saldırgana adresi kendisinin verdiğini itiraf etti

Bunun üzerine azmettirici olduğu iddia edilen golf hocası Gökhan A. da Göktürk’teki adresinde yakalandı. Şahsın adresinde yapılan aramalarda ise ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan Gökhan A. da şüpheli Yusuf S.’ye villanın adresini kendisinin verdiğini, olayda kullanılan silahı ise baraja attığını itiraf etti.

2 şüpheli ev hapsi şartıyla serbest

Emniyette “suça azmettirmek” suçundan adli işlem yapılan Gökhan A. ve “Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Düşürülmesi” ile “tehdit” suçundan tetikçilik yapan Yusuf S., Sarıyer Asayiş Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol hükümleri uygulanarak ev hapsi şartı ile serbest bırakıldı.

































