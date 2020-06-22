Sarıyer'de, yalının çatısında yangın çıktı

Bir itfaiye erinin dumandan etkilendiği yangın, müdahaleler sonucu kontrol altına alındı.

İstanbul'un Sarıyer ilçesine bağlı Yeni Mahalle'de bulunan bir yalının çatısında, tadilat yapıldığı sırada yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İTFAİYE ERİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Bölgeye gelen ekipler yangına müdahale ederken, bir itfaiye eri dumandan etkilendi. İtfaiye erine ilk müdahale ise olay yerindeki ambulansta yapıldı.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Polis ve itfaiyenin yangına ilişkin incelemeleri sürüyor.

"TADİLATTAN ÇIKMIŞ YANGIN"

Yalının sahibi Hüseyin Menekşe, yakınlarının haber vermesiyle yangından haberi olduğunu belirterek, "Yukarıda işçiler çalışıyordu o sırada çıkmış yangın. Aile apartmanı burası. Tadilattan çıkmış yangın." dedi.

YANDAKİ AHŞAP BİNALAR SON ANDA KURTARILDI

Çevredeki görgü tanıklarından Burhanettin Turan, “Tadilatla ilgili bir sorun yaşandı herhalde. Kaynaktan sıçrama olmuş olabilir. Yangın büyüyünce biz de itfaiyeye haber verdik. Çok hızlı geldiler. Rüzgarın olmaması bir şanstı. Yandaki binaların hepsi ahşap. Onlar da son anda kurtarıldı. İçeridekileri boşalttık. Yaşlı bir amca vardı içeride. Ev sahibi evde değildi, haber verdik onlar geldi sonradan." dedi.