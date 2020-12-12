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    Sarıyer’de yat teknesinde yangın çıktı

    Barınakta bakımı yapılan yat teknesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.
    • AA
    • 12.12.2020 - 08:53
    • Güncelleme : 12.12.2020 - 09:29
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    Sarıyer’de yat teknesinde yangın çıktı

    İstanbul'un Sarıyer ilçesinde bulunan Rumelifeneri Balıkçı Barınağı’ndaki bir yat teknesinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

    Kısa sürede büyüyen alevler, tekneyi sardı.

    İTFAİYE EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

    İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, müdahale ettikleri yangını kontrol altına aldı, ardından soğutma çalışması yaptı.

    İçinde kimsenin bulunmadığı tekne, yangın sonucu hasar aldı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

    Sarıyer’de yat teknesinde yangın çıktı VİDEO

    Sarıyer’de yat teknesinde yangın çıktı #1

    Sarıyer’de yat teknesinde yangın çıktı #2

    Sarıyer’de yat teknesinde yangın çıktı #3

    Sarıyer’de yat teknesinde yangın çıktı #4

    Sarıyer’de yat teknesinde yangın çıktı #5

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