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    Sarıyer'de yol verme tartışması bıçaklı kavgaya döndü

    Sarıyer'de dağıtıma çıkan kargo kuryesi ile başka bir sürücü arasında çıkan yol tartışması kavgaya döndü. Kargo sürücüsü kavga sırasında, elindeki ekmek bıçağını sallayarak tehditler savurdu.
    • DHA
    • 19.03.2022 - 10:00
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    Sarıyer'de yol verme tartışması bıçaklı kavgaya döndü

    İstanbul Sarıyer'de iki sürücü arasında yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı.

    Maden Mahallesi'nde meydana gelen olayda dağıtıma çıkan kargo kuryesi ve başka bir sürücü arasında çıkan tartışma, kavgaya döndü.  Kameraya yansıyan o anlarda kargo kuryesi, kavga ettiği sürücüye bıçak çekti.

    "BAK BIÇAKLARIM.."

    Aracından inen kargo kuryesi, elindeki ekmek bıçağını sallayarak tehditler savurdu.

    Arkadaşı ile kavga eden sürücünün sırtına bıçakla vuran kurye, 'Gidin buradan, bak bıçaklarım' diyerek tehditler savurdu.

    Bir süre kavga eden taraflar daha sonra ayrılarak olay yerinden uzaklaştı. O anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

    Sarıyer'de yol verme tartışması kavgaya döndü VİDEO

    Sarıyer de yol verme tartışması bıçaklı kavgaya döndü #1

    Sarıyer de yol verme tartışması bıçaklı kavgaya döndü #2

    Sarıyer de yol verme tartışması bıçaklı kavgaya döndü #3

    Sarıyer de yol verme tartışması bıçaklı kavgaya döndü #4

    Sarıyer de yol verme tartışması bıçaklı kavgaya döndü #5


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