Sarıyer’de yol vermeyen sürücüye öldüresiye dayak

2 gün önce yol verme tartışması yüzünden darbettiği kişinin akrabaları tarafından yolu kesilen sürücü, sopa, tekme ve yumruklarla öldüresiye dövüldü.

2 gün önce İstanbul’un Kağıthane ilçesinde seyir halinde olan Özkan A., yol verme meselesi yüzünden tartıştığı kişiyi darbetti.

Yaşanan olayın ardından Özkan A.’nın yolu, dün gece darbettiği kişinin akrabaları tarafından Sarıyer ilçesi Merkez Mahallesi Şehit Mehmet Yılmaz Caddesi üzerinde kesildi.

SOPA, TEKME VE YUMRUKLARLA ÖLDÜRESİYE DAYAK

7 şüpheli, Özkan A.’yı araçtan indirerek sopa, tekme ve yumruklarla öldüresiye dövdü.

Saldırganlar Özkan A.’yı sopalarla yere düşürdü, daha sonra da yerde uzun süre tekmeledi. Sinirlerine hakim olamayan saldırganların Özkan A.’nın aracına sopalarla vurması sonucu maddi hasar meydana geldi.

Yaşanan olayın ardından saldırganlar, geldikleri araçlara binerek olay yerinden kaçtı.

Olay anı anbean kameraya yansıdı.

Sarıyer’de 7 kişi, önünü kestikleri sürücüyü dövdü VİDEO

ŞÜPHELİLER TUTUKSUZ YARGILANMAK ÜZERE BIRAKILDI

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya müdahale ederken, polis ekipleri ise şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışmalar neticesinde kimlikleri belirlenen R.A., N.A., T.A., H.Y., Ü.Z., A.Y. ve İ.Y. kısa sürede yakalanarak, polis merkezine götürüldü.

Emniyette yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.