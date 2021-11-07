Seyir halindeyken kapısı açılan minibüse müdahale etmek isteyen şoför, yağışlı havanın da etkisiyle kontrolü kaybetti. Minibüsün ağaca çarpmasıyla şoför yaşamını yitirdi, 7 yolcu yaralandı.

İstanbul'da Bahçeköy ile Beşiktaş arasında yolcu taşıyan Murat Tekoğul yönetimindeki 34 M 5148 plakalı minibüsün, iddiaya göre Hacıosman Bayırı Caddesi Sarıyer istikametinde aniden kapısı açıldı.

Sürücü kapıyı kapatmak isterken yağmur nedeniyle de kayganlaşan yolda bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetti.

AĞACA ÇARPTI

Kontrolden çıkan minibüs kaldırıma çıkarak bir ağaca vurduktan sonra durdu. Kazayı gören vatandaşlar minibüstekilerin yardımına koştu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

MİNİBÜSÜN TÜM CAMLARI PATLADI

Vatandaşlar ve olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından minibüsten çıkarılan yaralılar kaldırıma oturarak sağlık ekiplerinin kendilerine müdahale etmesini bekledi. Yolcuların bir kısmı kazada camları patlayan pencerelerinden çıkarken, minibüs içinde savrulan ve yaralanan yolcular ise olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından minibüsün kapıları kırılarak kurtarıldı.

1 ÖLÜ, 7 YARALI

Kazada yaralanan 8 kişi olay yerine gelen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. 42 yaşındaki şoför Murat Tekoğul kaldırıldığı Sarıyer Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Sarıyer'de yolcu minibüsü kaza yaptı VİDEO





"KAPIYI KAPATAYIM DERKEN AĞACA GİRİYOR"

Kazayı görerek yardıma koşanlardan biri olan Davut Oğuz kaza ile ilgili, "Şoför kapısı açılınca kapıyı kapatayım derken birden hakimiyeti kaybediyor, yerler de ıslak ağaca vurmuş. Ağaç yukarıdan ikiye bölünmüş, inşallah kurtulur temennimiz o. Gördüğümüz kadarıyla yedi, sekiz yaralı vardı" şeklinde konuştu.



