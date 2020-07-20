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    Sarıyer'deki Belgrad ormanında yangın çıktı

    Belgrad Ormanı'nda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.
    • DHA
    • 20.07.2020 - 02:45
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    Sarıyer'deki Belgrad ormanında yangın çıktı

     

    İstanbul Sarıyer Çamlıtepe Mahallesi Ata Caddesi üzerinde bulunan Belgrad Ormanı'nın bir bölümünde yangın meydana geldi.

    Ormandan alev ve duman yükseldiğini gören mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine haber verdi.

    KISA SÜREDE SÖNDÜRÜLDÜ

    İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Yangın, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

    Polis ve itfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini belirlemek amacıyla çalışma başlattı.

    Sarıyer'deki Belgrad ormanında yangın çıktı #1

    Sarıyer'deki Belgrad ormanında yangın çıktı #2

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