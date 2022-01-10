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    Sarıyer'deki beyzbol sopalı taksiciye gözaltı

    Trafikte tartıştığı otomobil sürücüsüne bagajındaki beyzbol sopasıyla saldıran taksici, 4 bin lira ceza yedi. Şahsın, şoför kartı da iptal edildi.
    • AA
    • 10.01.2022 - 11:55
    • Güncelleme : 10.01.2022 - 12:10
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    Sarıyer'deki beyzbol sopalı taksiciye gözaltı

    Geçtiğimiz gün gece saatlerinde İstanbul Sarıyer'de seyir halinde olan bir taksi şoförü, tartışma yaşadığı sürücünün önünü kesip, korku dolu anlar yaşatmıştı.

    Taksi şoförü, önce karşı tarafa ait otomobilin camını kırmış, ardından sürücü Hüseyin Y.'yi darbedip kolundan yaralamıştı.

    Sarıyer polisi, saldırı görüntülerinin üzerine harekete geçti.

    4 BİN LİRA CEZA KESİLDİ

    Ekipler, taksi şoförünün S.D. olduğunu tespit etti. Emniyet ekiplerince gözaltına alınan S.D. hakkında, Karayolları Trafik Kanunu Ek2/5 maddesinden işlem yapılırken 4 bin 70 lira ceza uygulandı.

    ŞOFÖRLÜK YAPAMAYACAK

    Araç ise 15 gün süreyle trafikten men edildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından şoför kartı da süresiz iptal edilen S.D, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

    Sarıyer'de beyzbol sopalı taksi sürücüsü otomobile saldırdı

    Sarıyer deki beyzbol sopalı taksiciye gözaltı #1

    Sarıyer deki beyzbol sopalı taksiciye gözaltı #2

    Sarıyer deki beyzbol sopalı taksiciye gözaltı #3

    Sarıyer deki beyzbol sopalı taksiciye gözaltı #4

    Sarıyer deki beyzbol sopalı taksiciye gözaltı #5


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