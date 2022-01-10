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Sarıyer'deki beyzbol sopalı taksiciye gözaltı

Sarıyer'deki beyzbol sopalı taksiciye gözaltı

Trafikte tartıştığı otomobil sürücüsüne bagajındaki beyzbol sopasıyla saldıran taksici, 4 bin lira ceza yedi. Şahsın, şoför kartı da iptal edildi.