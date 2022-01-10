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- Sarıyer'deki beyzbol sopalı taksiciye gözaltı
Sarıyer'deki beyzbol sopalı taksiciye gözaltı
- AA
- 10.01.2022 - 11:55
- Güncelleme : 10.01.2022 - 12:10
Geçtiğimiz gün gece saatlerinde İstanbul Sarıyer'de seyir halinde olan bir taksi şoförü, tartışma yaşadığı sürücünün önünü kesip, korku dolu anlar yaşatmıştı.
Taksi şoförü, önce karşı tarafa ait otomobilin camını kırmış, ardından sürücü Hüseyin Y.'yi darbedip kolundan yaralamıştı.
Sarıyer polisi, saldırı görüntülerinin üzerine harekete geçti.
4 BİN LİRA CEZA KESİLDİ
Ekipler, taksi şoförünün S.D. olduğunu tespit etti. Emniyet ekiplerince gözaltına alınan S.D. hakkında, Karayolları Trafik Kanunu Ek2/5 maddesinden işlem yapılırken 4 bin 70 lira ceza uygulandı.
ŞOFÖRLÜK YAPAMAYACAK
Araç ise 15 gün süreyle trafikten men edildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından şoför kartı da süresiz iptal edilen S.D, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Sarıyer'de beyzbol sopalı taksi sürücüsü otomobile saldırdı