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    Sarıyer'deki bir kafede silahlı kavga: 1 ölü

    Bir kafede, alacak-verecek meselesi olan iki grup arasında çıkan çatışmada, 1 kişi hayatını kaybetti.
    • 24.12.2022 - 18:44
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    Sarıyer'deki bir kafede silahlı kavga: 1 ölü

    İstanbul'un Sarıyer ilçesindeki Ayazağa Hadım Koruyolu Caddesi üzerinde bulunan bir kafede, saat 17.00 sıralarında ortam gerildi.

    Aralarında alacak-verecek meselesi olan dört kişi, kafeteryada karşılaştı.

    Aralarında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Tarafların birbirine ateş açması sonucu Sefer Özay, yaralandı.

    Özay yaşamını yitirdi

    İki kişi etrafa rastgele ateş ederek olay yerinden kaçtı. Bazı kurşunlar park halindeki otomobile isabet etti.

    Yaralı Özay için olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sefer Özay, kaldırıldığı Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

    Çalışmalar sürüyor

    DHA'nın haberine göre; polis ekipleri olay yerine güvenlik şeridi çekerek incelemelerde bulundu. Kaçan saldırganların yakalanması için çalışmalar sürüyor.

    Sarıyer deki bir kafede silahlı kavga: 1 ölü #1

    Sarıyer deki bir kafede silahlı kavga: 1 ölü #2

    Sarıyer deki bir kafede silahlı kavga: 1 ölü #3

    Sarıyer deki bir kafede silahlı kavga: 1 ölü #4

    Sarıyer deki bir kafede silahlı kavga: 1 ölü #5

    Sarıyer deki bir kafede silahlı kavga: 1 ölü #6

    Sarıyer deki bir kafede silahlı kavga: 1 ölü #7

    Sarıyer deki bir kafede silahlı kavga: 1 ölü #8


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