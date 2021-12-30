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    Sarıyer'deki cinayet şüphelisi Bursa'da yakalandı

    Çalıştığı atölyede tabancayla öldürülen Ünsal Köse'nin cinayet şüphelisi kayınbiraderi Mustafa B., kaçtığı Bursa'da yakalanarak gözaltına alındı. Şahıs, sinirlerine hakim olamadığını söyledi.
    • DHA
    • 30.12.2021 - 15:05
    • Güncelleme : 30.12.2021 - 15:27
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    Sarıyer'deki cinayet şüphelisi Bursa'da yakalandı

    İstanbul Sarıyer, Bahçeköy Merkez Mahallesi, Bekir Sıtkı Evcimen Sokak üzerinde bulunan kuş kafesi imalathanesinde, dün akşam saatlerinde içeriden silah sesi duyuldu.

    Sesi duyan vatandaşlar, polise ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri, Ünsal Köse'yi kanlar içinde buldu.

    Ekipler, Ünsal Köse'nin hayatını kaybettiğini tespit etti.

    KAYINBİRADERİ ÖLDÜRDÜ

    Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada Ünsal Köse'nin, bir süredir miras yüzünden kavgalı olduğu kayınbiraderi Mustafa B. tarafından öldürüldüğü tespit edildi.

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    2020'DE UZAKLAŞTIRMA KARARI VERİLDİ

    Şüphelinin, iş yerine gelerek tartıştığı Ünsal Köse'yi öldürdükten sonra olay yerinden kaçtığı öğrenildi. Zaman zaman Ünsal Köse ile tartıştığı öğrenilen şüpheli için 2020 yılında uzaklaştırma kararı alındığı öğrenildi.

    Polis ekipleri yaptıkları çalışmada, şüphelinin Bursa'ya gittiğini tespit etti. Bursa'da yapılan operasyonda yakalanan Mustafa B. İstanbul, Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi.

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    SİNİRLERİNE HAKİM OLAMADIĞINI SÖYLEDİ

    Poliste işlemleri yapılan şüphelinin, Ünsal Köse ile alacak verecek meselesi yüzünden tartıştıklarını söylediği öğrenildi. Şüphelinin, konuşmak için gittiği iş yerinde sinirine hakim olamayarak ateş ettiğini, şimdi olaydan pişmanlık duyduğunu söylediği belirtildi.

    Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli Mustafa B. adliyeye sevk edildi.

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