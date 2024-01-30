Sarıyer'deki gazinoda sevgilisini başkaların masasında gören genç kurşun yağdırdı Bir gazinoda çalışan ve gönül ilişkisi olduğu kadını başkasının masasında gören şahıs dehşet saçtı. Silahını çeken şahıs kadının masasındaki 2 genci vurdu. Saldırı sonucu gençlerden biri ölürken, diğeri de ağır şekilde yaralandı.

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İHA

İstanbul Sarıyer'de korkunç bir olay yaşandı.

İddiaya göre bir süredir cadde üzerinde bulunan gazinoya gelen Yusuf H., burada çalışan Burcu S. ile gönül ilişkisi yaşamaya başladı.

Kadını başkasının masasında görünce gözü döndü

Olay günü gece saatlerinde yine gazinoya giden Yusuf H., bir süre eğlendikten sonra mekanın üst katına çıktı. Adam, gönül ilişkisi yaşadığı Burcu S.nin iki gencin masasında olduğunu görünce çılgına döndü.

Burcu S. ile tartışan Yusuf H.‘nin arasına masada oturan Y.D. (22) ile Ömer Danış (28) girdi. Çıkan tartışma sonucu silahını çeken Yusuf H., amca çocukları olan Ömer Danış ve Y.D.'ye kurşun yağdırdı.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Saldırganın ateş açması sonucu Ömer Danış göğsünden, Y.D. ise sırtından ve karnından ağır şekilde yaralandı. Olayın ardından saldırgan Yusuf H. gazinodan çıkarak kaçarken, mekandakiler ise yaralıları taksiyle Seyrantepe'deki Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırarak tedavi altına aldı.

Hemen ameliyata alınan Ömer Danış, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Y.D.'ın ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Öte yandan olay sonrası polis ekipleri çalışma başlattı.

Yakalama çalışmaları sürüyor

Bu çerçevede güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ve gönül ilişkisi yaşadığı Burcu S. ile görgü şahitlerinin ifadesine başvuran polis, saldırganın Yusuf H. olduğunu tespit etti. Saldırganı yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan Bahçelievler'deki Adli Tıp Kurumu Başkanlığı morgundan ailesi tarafından teslim alınan Ömer Danış'in cenazesi, Arnavutköy'de cenaze namazının kılınmasının ardından uçakla memleketi Hakkari'nin Yüksekova ilçesine gönderildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)