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    Sarıyer'deki hastane hırsızı, otobüs kartı sayesinde yakalandı

    Hastanelerde doktorların odalarına girerek özel eşyalarını çalan hırsız, metroda basılan akbil sayesinde kimlik tespiti yaptı. Çantasından 7 bin lira çıkan zanlı, tutuklandı.
    • İHA
    • 18.07.2021 - 10:03
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    Sarıyer'deki hastane hırsızı, otobüs kartı sayesinde yakalandı

    İstanbul Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, özel bir hastaneden hırsızlık ihbarı gelmesi üzerine harekete geçti.

    Hastaneye gelerek güvenlik kamerasını inceleyen ekipler, şahsın kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.

    Sarıyer’deki bir devlet hastanesi ile Maslak’taki özel bir hastanede gerçekleştirdiği hırsızlığın ardından şüphelinin metroya bindiği tespit edildi.

    ÇANTASINDAN 7 BİN LİRA ÇIKTI

    Hırsızın metroya bindiği İstanbul Kart üzerinden yapılan çalışmada şüphelinin A.Y. olduğu tespit edildi. Şahsın Esenyurt Ardıçlı Mahallesi'ndeki ablasının evinde olduğunu tespit eden ekipler, A.Y.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Şahsın çantasında hırsızlık suçlarından elde ettiği toplam 6 bin 975 TL ele geçirildi.

    Sarıyer deki hastane hırsızı, otobüs kartı sayesinde yakalandı #1

    14'ÜNCÜ İŞİNDE YAKALANDI

    Sarıyer Asayiş Büro Amirliğine götürülen A.Y.’nin Antalya’da ve İstanbul’un birçok ilçesinde toplam 14 hırsızlık suçundan aranması olduğu belirlendi. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Sarıyer deki hastane hırsızı, otobüs kartı sayesinde yakalandı #2

    HIRSIZLIK ANLARI KAMERAYA YANSIDI

    Hırsızın Maslak’taki hastanedeki odaya giriş ve çıkış anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, hırsızın ilk başta hastane koridorunda yürüyerek odaları gözetlediği, daha sonra gözüne kestirdiği odaya girip hırsızlık yaptıktan sonra odadan çıkarak kaçtığı görülüyor.

    Sarıyer deki hastane hırsızı, otobüs kartı sayesinde yakalandı #3

    Sarıyer deki hastane hırsızı, otobüs kartı sayesinde yakalandı #4

    Sarıyer deki hastane hırsızı, otobüs kartı sayesinde yakalandı #5

    Sarıyer deki hastane hırsızı, otobüs kartı sayesinde yakalandı #6

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