Sarıyer'deki kadın cinayeti sanığına müebbet talebi

Beraber alkol aldığı Fatma Keke'yi tartışma sonucu döverek öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan Özer Ağaoğlu hakkında istenen ceza belli oldu.

Geçtiğimiz yıl İstanbul Sarıyer'de tartıştığı 53 yaşındaki Fatma Keke'yi zorla alıkoyduğu ve darbederek öldürdüğü iddia edilen sanık Özer Ağaoğlu (47), yeniden hakim karşısında...

Davanın duruşması İstanbul 40.Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Duruşmaya tutuklu sanık Özer Ağaoğlu, müşteki Sadi Günay Keke, tarafların avukatları ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı katıldı.

"Beraber alkol aldık"

Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Özer Ağaoğlu, şu ifadelere yer verdi:

"O gün arkadaşımla alkol aldık. Daha sonra arkadaşım Ergin, Fatma Keke'yi bulunduğumuz yere çağırdı. Çayırbaşı'nda herkes Fatma'yı tanır. Bizimle oturdu ve o da alkol aldı. Bana 'Yalnız yaşıyorsun, evin müsait. Neden ormanda içiyoruz' diyerek evime gitmeyi teklif etti. Bahçeköy'deki evime gittik. Burada Fatma ile tekrar alkol aldık, yemek yedik. Sonra sürekli görüştüğüm bir arkadaşımı evime davet ettim.

"Soyunmaya başlayıp bağırdı"

Fatma benden rahat kıyafetler istedi. Üzerindeki tişört bana aittir. Bir süre sonra arkadaşım evden ayrıldı. Fatma'ya isterse arkadaşımın onu evine bırakabileceğini söyledim kabul etmedi. Arkadaşım gittiğinde üstünü çıkardı. Ben de 'Ne yapıyorsun' dedim. Bağırdı, çağırdı bir sürü şey yaptı, 'Seni rezil edeceğim, insan içine çıkamayacak hale getireceğim' dedi. Alıkoymak gibi bir durum yok. Birisini alıkoyarsanız iletişimini keser, telefonunu alırsınız.





"Çamaşırı olmadan dışarıya çıkmaya çalıştı"

Sarhoştu. Kendine gelmesi için iki üç kez yüzünü yıkadım. O esnada telefonu lavabodaki suya düştü. İletişimi onun için kesilmiş olabilir. Alt iç çamaşırı yokken dışarı çıkmaya çalıştı. Tartışmaya başladık. O bana vurdu, ben de ona. Kendimi savunmak için elimi kaldırdım çarpmış olabilir.

"Bir iki tokat attım, kafasını duvarlara vurdu"

Bir iki tokat atmış olabilirim. Kafasını duvara vurdu. Saçını başını çekti. Düştü, kafasını sehpaya vurdu. Düştüğü yerde de kendini yerden yere vuruyordu. Bu şekilde yaralandı. Bir anda her taraf kan oldu, duvarlar kan oldu. Düştüğünde yardım ettim, kendisine gelmesini sağladım. O esnada nefes alıyordu.





"Panikle eşimi aradım"

Her yer kan olduğu için düştüğü yerden alıp çarşaf serdiğim zemine koydum. Hareketsiz duruyordu. Benim o sırada üstüm başım kan içindeydi. Duşa girdim, kendimi temizledim. Daha sonra maktule baktım, nefes almıyordu, korktum. Sarhoş olduğunu ve kendine geleceğini sandım. Bu nedenle ambulansı aramadım. Panikledim, eşimi aradım.

"O ilişkiye girmek istedi ben istemedim"

Fatma'yı daha önce tanımadığını ve öldürme kastının olmadığını söyleyen sanık Ağaoğlu, "Fatma, benimle ilişkiye girmek için evime geldi ancak benim amacım ilişkiye girmek değildi. Öyle olsa bu hale gelmezdi. 'Kıyafetlerini giy istediğin yere git. Seninle cinsellik yaşamak için o eve gitmedim' dedim. Benim maktulle böyle bir düşüncem olsaydı arkadaşımı eve çağırmazdım." dedi.

Müebbet hapsi istendi

Duruşma savcısının esas hakkındaki görüşünde, sanığın çıkan tartışma sonrası kapıları kilitlediği, evden çıkışı engellediği belirtildi. Savcı, sanığın 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçunu işlediği, darbederek ölümüne sebep olarak da 'Kasten öldürme' suçunu işlediğinin anlaşıldığını bildirdi. DHA'nın haberine göre sanık Ağaoğlu'nun müebbet ve 2 yıldan 7 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi. Sanık avukatı mütalaaya karşı savunma yapmak için süre talep etti. Mahkeme heyeti, sanık Ağaoğlu'nun tutukluluk halinin devamına hükmetti. Heyet, sanık ve avukatına mütalaaya karşı savunmasını hazırlaması için süre vererek duruşmayı erteledi.

İddianame

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 26 Temmuz 2021 tarihinde Bahçeköy Merkez Mahallesi’nde gerçekleşen olayda maktul Fatma Keke'nin polisi aradığı ve 'Evde kilitli kaldım, yanımdaki erkek beni zorla tutuyor' şeklinde ihbarda bulunduğu ancak ihbarın ardından ekiplerce yapılan inceleme sonucu ihbarın yapıldığı adresin bulunamadığı kaydedildi.

İddianamede, maktul Fatma Keke'nin ihbarda bulunmasından birkaç saat sonra şüpheli Özer Ağaoğlu'nun da, 'Kız arkadaşımla kavga ettik, şu an uyanmıyor, ölmüş olabilir. Ağzı, yüzü kan içinde. Kendini oradan oraya vurdu' şeklinde polisi aradığı kaydedildi. İhbar üzerine polis ekiplerinin kontrole gittiğinin aktarıldığı iddianamede, kapının açılmadığı ve çilingir aracılığıyla kapının açıldığı sırada polisi arayan şüphelinin boşanma aşamasındaki eşi Özlem Ağaoğlu'nun da şüpheli eşine yönelik bir ihbarda bulunduğu belirtildi.

Hazırlanan iddianamede ayrıca, Özlem Ağaoğlu ile eve girildiğinde maktul Fatma Keke'nin holde ve yerde çıplak, yüz üstü yatar vaziyette bulunduğu, Adli Tıp Kurumu otopsi raporunda ise maktulün kemik ve kaburga kırıklarıyla birlikte beyin kanaması ve beyin doku hasarı sonucu öldüğü aktarıldı. İddianamede, şüphelinin savunmasında dolaylı yoldan suçu kendisinin işlediğini kabul ettiği ifade edildi.