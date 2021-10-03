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    Sarıyer'deki kadının otomobille çarptığı motosikletli vefat etti

    Yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden motosiklet sürücüsüyle otomobil kafa kafaya çarpıştı. Otomobilin çarptığı motosikletli hayatını kaybetti.
    • DHA
    • 03.10.2021 - 15:07
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    Sarıyer'deki kadının otomobille çarptığı motosikletli vefat etti

    Dün saat 15.30 sıralarında İstanbul Sarıyer Demirciköy Yolu, Sazlıdere Sokak üzerinde bir pizza firmasında kurye olarak çalışan Ferdi S. 34 TT 9060 plakalı motosiklet ile aldığı siparişi teslim etmeye giderken şiddetli yağan yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti.

    Virajı alamayan kurye, karşı şeritten gelen 34 ND 3563 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.

    MOTOSİKLETLİ KURTARILAMADI

    Çarpışmanın etkisi ile yola fırlayan kurye ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

    Sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıkları kuryeyi yakındaki özel bir hastaneye götürdü. Ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Ferdi S. kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

    Sarıyer deki kadının otomobille çarptığı motosikletli vefat etti #1

     

    BİR KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ KAZA İÇİN 'BUNUN BİR HABER DEĞERİ YOK' DEDİ

    Kazayı haber alarak olay yerine gelen otomobil sürücüsünün bir yakını, görüntü almaya çalışan basın mensubuna tepki göstererek, "Bunun bir haber değeri yok ki, motor kazası, ne haber değeri var onu anlamadım. İstanbul'un her yerinde şu an binlerce motor kazası oluyor, bunun neden haber değeri var anlamadım." dedi.

    Sarıyer deki kadının otomobille çarptığı motosikletli vefat etti #2

    SORUŞTURMA SÜRÜYOR

    Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yolda trafik, jandarma ekiplerinin güvenlik tedbiri almasının ardından tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Kazada hurdaya dönen motosiklet ile otomobil çekiciler yardımı ile kaldırıldıktan sonra trafik akışı normale döndü. Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.

    Sarıyer deki kadının otomobille çarptığı motosikletli vefat etti #3

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