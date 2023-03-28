Sarıyer'deki lüks sitede yaşayan kadın priz kablosuna asılı bulundu Lüks bir sitede yaşayan bir çocuk annesi, eşi tarafından banyoda üçlü priz kablosuna asılmış şekilde bulundu. Kadının hayatını kaybettiği belirlenirken, şüpheli ölüm hakkında araştırma başlatıldı.

İHA İstanbul Sarıyer'de korkunç bir olay yaşandı. Maslak'ta yaşanan olayda, bir çocuk annesi 48 yaşındaki Çin uyruklu Türk vatandaşı Oya Van Yan Qi, öğle saatlerinde yaşadığı dairenin banyosunda eşi Can Van tarafından üçlü priz kablosuyla asılı halde bulundu. Kadının hareketsiz olması üzerine eşi, sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Yaşamını yitirdiği belirlendi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kadının üzerinde yaptığı incelemeler sonucunda hayatını kaybettiğini belirledi. Bunun üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, yaptığı incelemede ölümü şüpheli buldu. Yurt dışından geldi, eşini asılı buldu Polisin ifadesine başvurduğu kadının eşi, olay günü yurt dışından geldiğini ve eve girdiğinde banyoda eşini üçlü priz kablosuyla asılı halde bulduğunu söyledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması ve Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından kadının cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bahçelievler Yenibosna’daki Adli Tıp Kurumu Başkanlığı morguna kaldırıldı. Kadının eşi olan Çin uyruklu Türk vatandaşı Can Van ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.