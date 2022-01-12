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    Sarıyer'deki motosiklet hırsızları yakalandı

    Üç ayrı mahalleden motosiklet çalan 3’ü küçük yaşta 4 hırsız, onlarca güvenlik kamera görüntüsü izleyen polis ekipleri tarafından evlerine yapılan baskınla yakalandı.
    • İHA
    • 12.01.2022 - 13:11
    • Güncelleme : 12.01.2022 - 13:28
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    Sarıyer'deki motosiklet hırsızları yakalandı

    İstanbul'un Sarıyer ilçesinde Fatih Sultan Mehmet (FSM), Poligon ve Pınar Mahallelerinde meydana gelen olaylarda, geçtiğimiz yıl 2, bu yıl da 1 olmak üzere 3 motosiklet çalındı.

    Hırsızlık olaylarının ardından vatandaşların şikayeti üzerine Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, harekete geçerek olayların yaşandığı noktalardaki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı.

    40 GÜVENLİK KAMERA GÖRÜNTÜSÜ İZLENDİ

    Yapılan çalışmalar sonucunda 40 tane güvenlik kamera görüntüsünü izleyen polis ekipleri, hırsızlık olayını gerçekleştiren şahısların 3 kişi olduğunu ve çaldıkları motorlardan birini Pınar Mahallesi’nde bir sokağa götürdüklerini gördü.

    HIRSIZLAR EVLERİNDE YAKALANDI

    Bunun üzerine adrese giden Sarıyer polisi, çalıntı motosikleti tespit ederek el koyduktan sonra ikamette oturan ve hırsızlık suçlarından kayıtları bulunan Ali K. yakalandı.

    Şahıs ifadesinde, motosikleti E.B. (15), M.A.A. (14), Y.A.A. (15) ve Ümit K.’nin (18) çaldığını söylemesi üzerine hırsızlar evlerinde kıskıvrak yakalandı.

    Sarıyer deki motosiklet hırsızları yakalandı #1

    ÇALDIKLARI MOTOSİKLETLER ELE GEÇİRİLDİ

    Çaldıkları motosikletlere ise tespitleri yapılarak el konuldu.Öte yandan polis ekiplerinin, hırsızlardan birinin aksayarak yürüdüğünü tespit ederek yakaladığı ortaya çıktı.

    TUTUKLANDILAR

    Emniyette işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen Ümit K. ile yaşı küçül E.B, M.A.A ve Y.A. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


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