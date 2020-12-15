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- Sarp Sınır Kapısı'nda 1051 diş hekimliği malzemesi ele geçirildi
Sarp Sınır Kapısı'nda 1051 diş hekimliği malzemesi ele geçirildi
Otomobille yurda yasa dışı yollardan sokulduğu belirlenen ve dişçilik sektöründe kullanılan, piyasa değeri 663 bin lira olan malzemeye gümrük ekiplerince el konuldu.
- AA
- 15.12.2020 - 12:18
Artvin’deki Sarp Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Sarp Sınır Kapısı'nda gümrük sahasına gelen A.Z.G. yönetimindeki otomobili, şüphe üzerine durdurdu.
1051 GÜMRÜK KAÇAĞI ÜRÜN
X-ray cihazına yönlendirilen otomobilin bagaj kısmındaki valiz içinde, dişçilik sektöründe kullanılan ve gümrük kaçağı 1051 ürün ele geçirildi.
SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI
Türkiye’ye sokulmak istenen kaçak malzemelere el konulurken, olayla ilgili sürücü gözaltına alındı.
Sarp Sınır Kapısı'nda gümrük kaçağı 1051 diş hekimliği malzemesi ele geçirildi İZLE
PİYASA DEĞERİ 663 BİN LİRA
Gümrük kaçağı ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 663 bin lira olduğu belirtildi.