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Sarp Sınır Kapısı'nda 1051 diş hekimliği malzemesi ele geçirildi

Sarp Sınır Kapısı'nda 1051 diş hekimliği malzemesi ele geçirildi

Otomobille yurda yasa dışı yollardan sokulduğu belirlenen ve dişçilik sektöründe kullanılan, piyasa değeri 663 bin lira olan malzemeye gümrük ekiplerince el konuldu.