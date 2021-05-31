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- Sarp Sınır Kapısı'nda 230 tüp arı ve kobra yılanı zehri ele geçirildi
Sarp Sınır Kapısı'nda 230 tüp arı ve kobra yılanı zehri ele geçirildi
Bir araçta yapılan aramada piyasa değeri 3 milyon 350 bin 640 lira olan 110 adet tüp kobra yılanı zehri ve 120 adet tüp arı zehrine el konuldu.
- İHA
- 31.05.2021 - 08:29
Artvin’in Kemalpaşa ilçesindeki Sarp Sınır Kapısı'nda Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri tarafından, B.B. isimli şahsın üzerinde ve idaresindeki araçta arama yaptı.
Yapılan aramada 120 adet arı ve 110 tüp kobra yılanı zehri ele geçirildi.
DEĞERİ 3 MİLYON 350 BİN 640 LİRA
Ele geçirilen arı ve kobra yılanı zehrinin gümrük değerinin 3 milyon 350 bin 640 lira olduğu belirtildi.
Soruşturma kapsamında B.B. hakkında Hopa Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu.