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Sarp Sınır Kapısı'nda 230 tüp arı ve kobra yılanı zehri ele geçirildi

Sarp Sınır Kapısı'nda 230 tüp arı ve kobra yılanı zehri ele geçirildi

Bir araçta yapılan aramada piyasa değeri 3 milyon 350 bin 640 lira olan 110 adet tüp kobra yılanı zehri ve 120 adet tüp arı zehrine el konuldu.