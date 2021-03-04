Yurda kaçak yollarla sokulmak istenen 95 bin lira değerindeki ilaçlara ekipler tarafından el konuldu.

Gürcistan'dan Türkiye'ye giriş yapmak üzere Sarp Gümrük Sahası'na gelen M.A. yönetimindeki tır, gümrük tescil ve muayene işlemlerinin ardından personel tarafından risk analizleri çerçevesinde X-ray taramasına gönderildi.

Yapılan taramada aracın bazı bölgelerinde şüpheli yoğunluk tespit edilmesi üzerine tır detaylı arama için arama hangarına sevk edildi.

Sarp Sınır Kapısı'nda 498 kutu kaçak ilaç ele geçirildi VİDEO

95 BİN TL'LİK KAÇAK İLAÇ BULUNDU

Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince yapılan aramada, aracın içinde bulunan yatağın üzerinde ve kabin içinde gizlenmiş, farklı ad ve markalarda değeri 95 bin lira olan 498 kutu kaçak ilaç ele geçirildi.

SÜRÜCÜYE ADLİ İŞLEM

Yurda yasa dışı yollarla sokulmak istenen ilaçlara el konulurken, Hopa Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan talimat doğrultusunda araç sürücüsü hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefetten adli işlem başlatıldı.