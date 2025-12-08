Sarp Sınır Kapısı'nda 69 suçtan aranan şüpheli yakalandı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Artvin’in Kemalpaşa ilçesinde bulunan Sarp Kara Hudut Kapısı’ndan Türkiye’ye giriş yapmak isteyen D.A. adlı şahıs, pasaport ve kimlik kontrolü sırasında polisin dikkatini çekti. Yapılan sorgulamada, zanlının çok sayıda suçtan arandığı tespit edildi.

SAHTE KART VE DOLANDIRICILIK SUÇLARINDAN 69 DOSYA

Ekiplerin incelemesine göre D.A.’nın;

Başkalarına ait banka hesaplarıyla bağlantılı şekilde sahte banka ve kredi kartı üretip satmak suçundan 52,

Sahte kart kullanarak çıkar sağlamak suçundan 16,

Dolandırıcılık suçundan ise 1 dosya olmak üzere

toplam 69 ayrı arama kaydı bulunduğu belirlendi.

193,5 YIL HAPİS CEZASI

Şüpheli hakkında yapılan detaylı sorgulamada, D.A.’nın 193 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile 12 bin 60 TL adli para cezası bulunduğu ortaya çıktı.

Sarp Sınır Kapısı Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan D.A., işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Artvin Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.