Sarp Sınır Kapısı'nda 69 suçtan aranan şüpheli yakalandı

- Sarp Sınır Kapısı'nda D.A. adlı kişi, 69 suçtan arandığı için gözaltına alındı.
- D.A.'nın sahte banka kartı üretimi, kullanım ve dolandırıcılık suçlarından toplam 193 yıl 6 ay hapis cezası vardır.
- Yapılan işlemlerin ardından D.A., tutuklanarak Artvin Cezaevi'ne gönderildi.
Artvin’in Kemalpaşa ilçesinde bulunan Sarp Kara Hudut Kapısı’ndan Türkiye’ye giriş yapmak isteyen D.A. adlı şahıs, pasaport ve kimlik kontrolü sırasında polisin dikkatini çekti. Yapılan sorgulamada, zanlının çok sayıda suçtan arandığı tespit edildi.
SAHTE KART VE DOLANDIRICILIK SUÇLARINDAN 69 DOSYA
Ekiplerin incelemesine göre D.A.’nın;
Başkalarına ait banka hesaplarıyla bağlantılı şekilde sahte banka ve kredi kartı üretip satmak suçundan 52,
Sahte kart kullanarak çıkar sağlamak suçundan 16,
Dolandırıcılık suçundan ise 1 dosya olmak üzere
toplam 69 ayrı arama kaydı bulunduğu belirlendi.
193,5 YIL HAPİS CEZASI
Şüpheli hakkında yapılan detaylı sorgulamada, D.A.’nın 193 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile 12 bin 60 TL adli para cezası bulunduğu ortaya çıktı.
Sarp Sınır Kapısı Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan D.A., işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Artvin Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.