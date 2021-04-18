Sarp Sınır Kapısı'nda tır kuyruğu

İhracattaki artış ve transit geçiş belgesinin temininde yaşanan gecikme nedeniyle tırlar beklemek zorunda kaldı.

Gürcistan sınırından itibaren kilometrelerce tır kuyruğu oluştu.

Türkiye'nin Kafkaslar ve Orta Asya'ya açılan kapısı konumundaki Sarp Sınır Kapısı, son günlerde yoğunluk yaşıyor.

KİLOMETRELERCE TIR KUYRUĞU

İhracat yüklerini teslim edecekleri adreslere götürmek için yola çıkan tırlar, Sarp Sınır Kapısı'nda yoğunluğa neden oldu.

Gürcistan sınırındaki Sarp Sınır Kapısı'ndan başlayarak Kemalpaşa, Hopa ve Arhavi ilçe merkezine kadar uzanan tır kuyruğu, 20 kilometreyi aştı.

Sarp Sınır Kapısı'nda yoğun tır kuyruğu oluştu ViDEO

GÜNLÜK 600 TIR ÇIKIŞI

Sarp Mülki İdare Amirliği'nden aktardığına göre, son 15 günde kapıdan yurt dışına, günlük ortalama 550-600 tır çıkış yapıyor.

Gümrükteki geçişlerde herhangi bir aksama yaşanmazken, tır kuyruğuna ihracattaki artış ile bazı Kafkas ve Orta Asya devletleriyle transit geçiş belgesinin (dozvola) temininde yaşanan gecikmenin neden olduğu öğrenildi.