Sarp Sınır Kapısı’nda tır kuyruğu 25 kilometreye dayandı

Türkiye üzerinden Kafkasya’ya gitmek isteyen tırların oluşturduğu kuyruk, Kemalpaşa’dan Arhavi ilçesine kadar uzadı. Kuyruk, 25 kilometreye ulaştı.

Artvin'in Gürcistan üzerinden Kafkaslara açılan Sarp Sınır Kapısı’nda, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın etkisi ile tır kuyrukları uzadı.

Uluslararası taşımacılık yapılan tırlar, savaş bölgesini kullanmak istemedi. Yurt dışından gelen tırlara Türkiye'nin dört bir yanından gelen tırlar da eklendi.

Kemalpaşa ilçesinde başlayan tır kuyruğu önce Hopa ardından Arhavi ilçesine kadar ulaştı.

İHA’nın haberine göre; tır kuyruğu yaklaşık 25 kilometreye ulaştı.

Tırlar Karadeniz Sahil Yolu üzerinde yol kenarına park ederek sıralarını bekledi. Kara yolunun bir şeridinin kapanması nedeniyle, trafikte zaman zaman aksamalar yaşandı.

“Kuyruklar 4 gün, 5 gün gecikmelere neden oluyor”

Arhavi Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Atıf Kesim, yoğunluğun Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle o bölgeyi kullanmak istemeyen tır sürücülerinden kaynaklı olduğunu belirterek şu açıklamalarda bulundu:

“Bölgemizin en büyük sorunlarından biri tır kuyrukları. Maalesef araçlarımız zamanında ulaşamıyor. Kuyruklar 4 gün, 5 gün gecikmelere neden oluyor. Bu işin bir an önce çözüm bulması gerekiyor.





“Arhavi’den Sarp’a kadar gittim, dehşet bir tır kuyruğu var”

Bugün bölgeyi gezdim. Arhavi’den Sarp’a kadar gittim, dehşet bir tır kuyruğu var. Elimizdeki işleri de ihracat yapmış olduğumuz anlaşmaları bozacağız.

“Şoförün aldığı ücret yollarda yeme içmesine gidiyor”

Taleplerimiz zamanında yerine ulaştıramıyoruz. Nakliyecinin ciddi anlamda sıkıntıları var. Ne şirketler memnun nede şoför memnun. Çünkü şoförün aldığı ücret yollarda yeme içmesine gidiyor. Dört gün, beş gün burada bekliyor bir de dönüş var. Yükler istenildiği tarihte yerine ulaşamıyor. Bu şekilde devam etme şansımız yok. Araçlarımızı garaja çekmek zorunda kalacağız. Devlet büyüklerimizden yardım bekliyoruz. Şu an yaklaşık 1.200 tır kuyruğu görünüyor.”