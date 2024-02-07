Satın almak istediği tarlayı incelerken canından oldu! Bursa'da yaşlı adam yamaçtan yuvarlandı İnegöl ilçesinde, satın almak istediği tarlayı incelerken dengesini kaybedip yamaçtan yuvarlanan 60 yaşındaki Kamil Yıldız hayatını kaybetti..

DHA

Bursa'da yaşlı adam, satın almak için baktığı araziyi incelemek istedi..

Ancak hayatını kaybetti.

Saat 15.00 sıralarında İnegöl'ün kırsal Gündüzlü Mahallesinde meydana gelen olayda, oğlu Ahmet Yıldız ile birlikte satın almak için incelemeye geldiği yamaç arazide bir anda dengesini kaybeden Kamil Yıldız, 20 metre yuvarlandı.

Hayatını kaybetti

Ahmet Yıldız’ın ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kamil Yıldız, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Kemal Yıldız'ın cenazesi, otopsi işlemleri için Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderilirken, jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)