Kara para operasyonu kapsamında SBK Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sezgin Baran Korkmaz ile birlikte 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 'kara para aklama' kapsamında bir soruşturma dosyası açtı.

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, SBK Holding'e kara para operasyonu düzenlendi.

İstanbul merkezli 4 ilde, 132 milyon dolar aklandığı iddialarına yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

10 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Başlatılan operasyonlarla hakkında gözaltı kararı verilen 19 şüpheliden 10'u yakalanırken operasyonların devam ettiği kaydedildi.

SBK Holding'e kara para operasyonu VİDEO

SEZGİN BARAN KORKMAZ'A DA GÖZALTI KARARI ÇIKTI

Şüphelilerin arasında SBK Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sezgin Baran Korkmaz'ın da bulunduğu öğrenildi. Şüphelilerden 8'i yurt dışında, biri ise hala aranıyor.

RESMİ KAYITLARA GİRMEDEN ŞİRKETLERİ YÖNETTİ

Yapılan kapsamlı soruşturmada, Korkmaz’ın resmi kayıtlarda şirketlerde ortak ya da yönetici gibi sıfatlarda bulunmadığı ancak, arka planda kendisinin yönettiği, akrabalık, hemşehrilik, birlikte çalışan ve geçmişinde suç kaydı bulunan kişiler adına şirket kurdurttuğu, söz konusu şirketlerde şirket ortağı, yönetim kurulu üyesi gibi sıfatlarla görev almalarını sağladığı tespit edildi.

LÜKSEMBURG’DAKİ ŞİRKETİ TÜRKİYE’DE FAALİYETTE GİBİ GÖSTERDİ

Soruşturmada, şirketlerin ortaklık yapısında ve yönetim kurullarında sıklıkla değişikliğe gidildiği, bilinçli şekilde bağlantılı kişiler arasında şirketlerde hisse devri yaptırıldığı, ilerleyen dönem içerisinde şirketlerin bazılarını tasfiye ettiği belirlendi. Yapılan incelemelerde Korkmaz’ın Lüksemburg’da sahip olduğu paravan şirketlerin, Türkiye’de faaliyet göstermemesine rağmen potansiyel vergi kimlik numarası alarak yurtiçinde faaliyet gösteriyor gibi görüntü verdiği ortaya çıkarıldı.

(SBK Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sezgin Baran Korkmaz)

SUÇA KONU FAALİYETTEN ELDE EDİLEN KARA PARA ŞİRKETLERDE AKLANDI

Sezgin Baran Korkmaz ve birlikte hareket ettiği kişilerin şirketlerde görev aldığı, suça konu faaliyetlerden elde ettikleri gelirleri, şirket hesaplarına gelir olarak aktararak muhasebeleştirdikleri belirlenen soruşturmada, bu yolla kara para akladıkları ve çok sayıda bankalar arası havale, EFT ve swift işlemleri yaparak işledikleri suçla elde ettikleri gelir arasındaki bağlantıyı kesmeye çalıştıkları tespit edildi.

MAL VARLIKLARINA EL KONULDU

İş adamı Sezgin Baran Korkmaz'la ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 30 Eylül tarihinde, Korkmaz ve 13 şüphelinin mal varlıklarına el koyulma kararı alınmıştı.

KARAR, 13 ŞÜPHELİDEN KALDIRILDI

17 Ekim tarihinde ise 13 şüphelinin mal varlıklarına yönelik verilen el koyma kararı kaldırılmıştı.

YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI

Soruşturma kapsamında daha önce mahkemece bireysel ve şirket hesaplarına ilişkin tedbir kararı verilen Sezgin Baran Korkmaz hakkında yurt dışına çıkış yasağı konulmuştu.

KORKMAZ HAKKINDAKİ İDDİALAR

Suçlarını itiraf eden ve mahkum olan Kingston kardeşlerin ABD Hazinesini dolandırarak elde ettiği yarım milyar dolar civarındaki teşviklerin en az 134 milyon dolarının Türkiye'ye gönderildiği, bu parayla 2014 ile 2018 yılları arasında Sezgin Baran Korkmaz'ın kontrolünde ilaç, inşaat ve teknoloji başta olmak üzere birçok farklı yatırımlar yapıldığı ve şirketler alındığı iddia edilmişti.

Kingston kardeşlerin, Türkiye'ye gönderdiği paranın işlem belgeleri de dahil olmak üzere, Korkmaz ve Türkiye irtibatlarıyla ilgili iletişim bilgilerini Amerikalı savcılarla paylaştığı ve sonrasında, ABD'de Utah Federal Savcılığının mahkemeye başvurarak iş insanı Sezgin Baran Korkmaz'ın Türkiye'deki varlıklarının ABD tarafından geri alınmasını talep ettiği belirtilmişti.

Ayrıca, Sezgin Baran Korkmaz ile Kingston kardeşleri tanıştıran ve iş birliği yapan Lev Dermen'in de Korkmaz'ın Türkiye'deki finansörü olduğu öne sürülüyor.