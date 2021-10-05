SDÜ'den inşaat çukurunda ölen öğrenciyle ilgili açıklama

Süleyman Demirel Üniversitesi yönetimi, Diş Hekimliği Fakültesi öğrencisinin inşaat çukuruna düşerek hayatını kaybetmesiyle ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığını açıkladı.

29 Eylül Çarşamba günü Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Doğu Yerleşkesi'ndeki yemekhane inşaatının yanından kaldığı yurda doğru yürüyen Ali Sinan Cirit (19), akşam saat 22.30 sıralarında bir anda dengesini kaybederek yaklaşık 8 metre yükseklikten inşaat için kazılan çukura düştü.

HAYATINI KAYBETTİ

30 Eylül sabahı bir inşaat işçisi tarafından hareketsiz halde bulunan Cirit’in hayatını kaybettiği belirlendi.

Cirit’in cenazesi otopsi işlemlerinin ardından 1 Ekim’de memleketi Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde toprağa verildi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Süleyman Demirel üniversitesi (SDÜ) yönetimi, sosyal medya hesabından olayla ilgili açıklamada bulundu.

Yapılan açıklamada, “Öğrencimiz Ali Sinan Cirit’in vefatıyla ilgili adli ve idari inceleme, soruşturma süreçleri başlamış bulunmaktadır. Üniversitemiz güvenlik kamera sisteminden elde edilen tüm kamera görüntüleri adli ve idari mercilerle paylaşılmıştır. Süreç üniversitemiz tarafından hassasiyetle ve dikkatle takip edilmektedir.” denildi.