Şebnem Şirin’in annesi: Bir daha kimsenin canı böyle yanmasın

Şebnem Şirin’in annesi: Bir daha kimsenin canı böyle yanmasın

Pamukkale ilçesinde erkek arkadaşı tarafından boğazı kesilerek öldürülen Şebnem Şirin, gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı. Anne Pervin Tokat, ayakta durmakta güçlük çekti.

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde, 25 yaşındaki Şebnem Şirin, erkek arkadaşı Furkan Zıbıncı tarafından boğazı kesilerek öldürüldü.

Şirin’in otopsisinde, vücudunun göğüs, yüz ve boyun kısmında toplam 12 bıçak darbesi olduğu tespit edildi.

Boğazına aldığı derin bıçak kesisiyle hayata gözlerini yuman Şirin, Güney ilçesinde gözyaşları içinde toprağa verildi.

“BAŞKA PRENSESLER SOLMASIN”

Acılı anne Pervin Tokat, ayakta durmakta güçlük çekti. Güçlükle arabaya taşınan Tokat, “Benim prensesim gitti. Prensesim soldu. Başka prensesler solmasın. Prensesler yok olmasın. Benim meleğim gitti.” diyerek ağladı.

“ADALETİN YERİNİ BULMASINI İSTİYORUZ”

Kardeşini toprağa vermenin üzüntüsünü yaşayan Şevket Şirin ise, “Çok üzgünüz. Suçlunun cezasını çekmesini istiyoruz. Bir daha kimsenin canı böyle yanmasın. Adaletin yerini bulmasını istiyoruz. Başka bir isteğimiz yok.” diye konuştu.

“NE OLUR PEŞİNİ BIRAKMAYIN”

Şebnem Şirin'in teyzesi Nezihe Demirler, yeğenini kaybetmenin üzüntüsü içinde olduğunu dile getirerek, “Ne olur peşini bırakmayın. Ben onun teyzesiyim, o benim canımdı. Soldu benim çiçeğim. Yüzüne bakmaya kıyamıyordum. Kanı yerde kalmasın.” ifadelerini kullandı.

Şebnem Şirin’in annesi: Bir daha kimsenin canı böyle yanmasın VİDEO



“HAYALLERİ VARDI”

Teyze Sultan Topaloğlu da, “Daha 25 yaşındaydı bizim yeğenimiz. Üniversiteyi bitirmişti. Hayalleri vardı. İşe girecekti. Çok hayalleri vardı. Cıvıl cıvıl bir insandı.” diyerek acısını dile getirdi.