Şebnem Şirin'in katiline müebbet verildi, aile kararı kabul etmedi

25 yaşındaki Şebnem Şirin’in boğazını kesip 11 kez bıçaklayarak ölümüne neden olan Furkan Zıbıncı’ya müebbet verildi. Ağırlaştırılmış müebbet isteyen aile, karara tepki gösterdi.

Denizli’de, 27 Ekim 2021’de Kınıklı Mahallesi 6071 Sokak'taki bir apartmanın 1'inci katın çıkan tartışmada 25 yaşındaki Şebnem Şirin’in boğazını kesip vücudunun 11 yerinden bıçaklayan Furkan Zıbıncı hakkında, 'canavarca hisle kasten öldürme suçundan' ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle Denizli 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

Davanın bugün görülen karar duruşmasına tutuklu sanık Furkan Zıbıncı, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Öldürülen Şirin'in annesi Pervin Tokat, babası Halil Şirin, ağabeyi Şevket Şirin duruşmada yerini aldı. Aileyi duruşmada avukatları Osman Tabu, Yıldırım Aycan, Mustafa Pelek ve Duygu Eroğlu temsil etti. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı Yahya Altunay da müdafi olarak hazır bulundu.

“Keşke dünyanın kötü bir yer olduğunu ona anlatsaydım”

DHA’nın haberine göre; anne Pervin Tokat duruşmada söz alarak şu ifadeleri kullandı:

“11 ay 3 gün oldu. O gittiğinden beri ben yaşayamıyorum. Şebnem mükemmel bir insandı. Keşke o kadar iyi bir evlat yetiştirmeseydim. Sokak hayvanlarına yardım ederdi, doğa aşığı bir evlattı. Dalı kırılmış bir ağaç görse ona müdahale eder, bağlardı. Beni evimizin önünde yaşanan kazalar için kaç kez uyandırdı, kaç kez sofradan kaldırdı. Hemen eline bir havlu ve su alıp yardıma koşardı. Keşke dünyanın kötü bir yer olduğunu ona anlatsaydım.





“Bir avuç toprağını öpüyorum”

Akademik kariyer planlıyordu. Hayalleri vardı. Sokak hayvanları öksüz kaldı. İyi bir çocuk yetiştirdim ama dünyanın kötülüklerini anlatmadım. Sanık 'sevdiğim kız yanımda' diye mesaj atıyor. İnsan sevdiğine zarar verir mi? 25 yaşında bir evladın toprağı ile konuşmak ne demek biliyor musunuz? Bir avuç toprağını öpüyorum, toprağıyla dertleşiyorum. Burada mahkemenizden duyacağım kararı Şebnemimin mezarına koşarak ona anlatacağım. Ona verdiğim sözü yerine getirmek istiyorum.”

“Biz bu kabusu ölene kadar yaşayacağız”

Duruşmada söz alan baba Halil Şirin ise Furkan Zıbıncı'ya seslenerek, "Sen Furkan Zıbıncı, bir canisin. Allahtan diliyorum ki kızıma ve bizlere yaşattıklarının bin beterini yaşarsın." dedi.

Baba daha sonra mahkeme heyetine, "Hiçbir karar kızımızı geri getirmeyecek. Mahkemenin alacağı karar bizim için sadece teselli olacak. Biz kızımızdan hiç bu kadar ayrı kalmamıştık. Acıların en büyüğünü yaşıyoruz. İnsan bunu rüyasında bile görmek istemez ama biz bu kabusu ölene kadar yaşayacağız.

“Bu cani hem kızımızı öldürdü hem hayallerimiz”

Çaresiz ve savunmasız kızımız olay anında kim bilir neler yaşadı? Nasıl korktu? Nasıl acılar çekti? Bunu düşündükçe ölüp ölüp diriliyoruz. Bu cani hem kızımızı öldürdü hem hayallerimizi." diye konuştu.

Şirin'in avukatları ve davaya müdahil olarak katılan kurum avukatları, sanığın ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırılmasını istedi. Avukat Mustafa Pelek, "Ben çok hazırlanmıştım ama anne ve babanın sözü üzerine söylenecek bir söz yok. Sanığa takdir indirimleri uygulanmadan ağırlaştırılmış müebbet cezası uygulanmasını talep ediyorum." dedi.

“Polis duymasın diye yüzüne yastıkla basmış”

Avukat Osman Tabu ise cinayetin tasarlanarak ve acı çektirilerek gerçekleştiğini belirterek, "Kız can çekişirken kapıyı çalan polis duymasın diye yüzüne yastıkla basmış. Kendini savunamayacak durumda olan Şebnem'e uykusunda saldırdı. Olayla ilgili toplanan deliller cinayetin tasarlanarak işlendiğini gösteriyor." ifadelerini kullandı.

“Vicdanen rahat değilim”

Yargılama boyunca bazı olayları hatırlamadığını söyleyen sanık Furkan Zıbıncı son savunmasında, "Olay günü Şebnem beni çağırdı. Aparta geçtik. Kıskançlık nedeniyle tartışma yaşadık. Ağır hakaretlerde bulundu. Bana bıçakla saldırdı. Vicdanen rahat değilim. Pişmanım. Herkesten özür diliyorum. Tasarlayarak bir şey yapmadım. Benim de vicdanım rahat değil. Ben de geceleri uyuyamıyorum. Ben tasarlayarak ve hunharca hisle öldürmedim." dedi.

Sanık avukatı Hamdi Işıklı da dosya detaylarına ilişkin bazı konulara değinerek olayın tasarlanmadığını, cinayetin tahrik altında işlendiğini belirterek, "Olay kasten adam öldürme kapsamında değerlendirilmeli. Mahkeme takdir haklarını kullanmalıdır." diye konuştu.

Anne, güçlükle sakinleştirildi

Mahkeme başkanı, duruşmaya ara verdikten sonra alınan kararı açıklamak için tekrar salona girdi. Mahkeme heyeti, sanığa müebbet hapis cezası verirken takdir indirimlerinin uygulanmamasına hükmetti. Duruşmayı takip eden aile avukatları, sivil toplum kuruluşları ve dosya müdahilleri karara itiraz etti. Anne Pervin Tokat, duruşma salonundan çıktıktan sonra güçlükle sakinleştirildi.

“Onun ağırlaştırılmış müebbet cezası aldığı günü görmeden ölmeyeceğim”

Kararı anlatmak için Şebnem Şirin'in mezarına gitmeyi planlayan anne Pervin Tokat, "Benim yavrum 11 ay 3 gündür toprağın altında. Ben şimdi Şebnem'in yanına ne yüzle gideceğim? Türk adaleti bu karardan vazgeçip er geç ağırlaştırılmış müebbet cezasını elbet verecektir. Buna inanıyorum. Ben 3-5 ay daha uykusuz kalırım, acılarımla evimde 'Şebnemim' diye ağlarım. 10 yıl olsa da beklerim ama onun ağırlaştırılmış müebbet cezası aldığı günü görmeden ölmeyeceğim." diye konuştu.

Ailenin avukatlarından Avukat Mustafa Pelek, sürecin sona ermediğini ve kararı istinaf mahkemesine taşıyacaklarını belirtti.