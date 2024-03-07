Seccade dağıtan Ekrem İmamoğlu'na tepki: 'Oy için her şeyi yapıyorlar' CHP'nin İBB Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, seçim çalışmaları kapsamında seccade dağıttığı vatandaşlar tarafından, "Halk biliyor ne yapacağını. Seccade dağıtmak yanlış bir şey" sözleriyle eleştirildi.

İHA

Büyük kaoslarla yerel seçime hazırlanan CHP, bu süreçte çalışmalarıyla da eleştiriliyor.

Aday kriziyle başlayan süreç, DEM Parti ile yapılan kent uzlaşısı adı altındaki ittifakla devam etti.

Yaşananları unutturmak isteyen CHP, tepki çeken bir hazırlık yaptı.

Seccade dağıttı

CHP'li Ekrem İmamoğlu, yeni bir stratejiyle Çekmeköy ilçesinde vatandaşlara seccade dağıtmaya başladı.

Bu duruma bölge halkı tepki gösterdi.

"Hangi parti olursa olsun seçim zamanı olmaz"

Bazı vatandaşlar bu duruma tepki gösterdi.

Seçim zamanı böyle bir çalışmanın yapılmasını yanlış bulan bir kişi, “Seçim geldiği zaman mı Müslüman oluyorlar? Ben böyle kabul etmiyorum. Neden alayım ben? Hangi parti olursa olsun seçim zamanı olmaz. Oy için her şeyi yapıyorlar, ne gerek var. Olmaz, kabul etmiyorum.” diye konuştu.

"Halk biliyor ne yapacağını"

Vatandaşlardan biri, “Boşu boşuna uğraşıyorlar. Ama halk da biliyor ne yapacağını. Seccade dağıtmak yanlış bir şey.” dedi.

Bazı vatandaşlar da, “Kendi kullansa daha iyi olur. Alırım neden almayım? Seccade olmadan, kilisede bile namaz kılındığına göre maddi olarak herhangi bir bez parçası önemli değildir, önemli olan kalptir. Alır başkasına veririm.” ifadelerini kullandı.

"Onda namaz kılan günaha girer"

Bazıları biri ise “Allah’ı, kitabı tanımayan adamların seccadesinde kılınmaz. Onda namaz kılan günaha girer”. diyerek tepki gösterdi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)