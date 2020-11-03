İzmir'deki depremde enkaz altında kalan 21 yaşındaki Seda Dinçer'in cansız bedenine ulaşıldı.

İzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Mucize kurtuluşlar yaşanan depremde, acı haberler de geliyor. Acı haberlerden biri de Doğanlar Apartmanı'ndan geldi.

SEDA'NIN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Doğanlar Apartmanı'nın enkazında kalan ve yeri belirlenen 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Seda Dinçer’in cansız bedeni enkaz altından çıkarıldı.

Ekiplerin çalışması sonucu Seda Dinçer’in saat 22:35’te cansız bedeni enkazdan çıkarıldı. Ekipler, çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.