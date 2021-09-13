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    Sedanur Şen'in ölümünde adli kontrol kararına itiraz

    Ali kontrol kararıyla serbest bırakılan Yazıcı için itirazda bulunuldu. Soruşturmayı yürüten savcı, Yazıcı'nın tutuklanmasını talep etti.
    • DHA
    • 13.09.2021 - 14:45
    • Güncelleme : 13.09.2021 - 15:13
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    Sedanur Şen'in ölümünde adli kontrol kararına itiraz

    23 yaşındaki Sedanur Şen ile 32 yaşındaki Serdar Yazıcı, İstanbul Maltepe'de bir otelin 15'inci katına yerleşmiş, sabah saatlerinde Şen'in uyanmadığı ve vücudunun morardığı belirtilmişti.

    Vücudunda herhangi bir darp izine rastlanmadığı belirtilen Şen'in cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

    OTELDE ŞÜPHELİ ÖLÜM

    Şüpheli ölümün ardından gözaltına alınan Yazıcı'nın "uyuşturucu madde imal ve ticareti", "uyuşturucu madde kullanma" ve "dolandırıcılık" suçlarından kaydı bulunduğu ortaya çıktı.

    Emniyetteki işlemleri tamamlanan Yazıcı, Anadolu Adliyesi'ne sevk edilirken, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    SERBEST BIRAKILMA KARARINA İTİRAZ

    Şen'in ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada Serdar Yazıcı'nın adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmasına savcılık itiraz etti.

    Soruşturmayı yürüten Savcı Fatmagül Yörük, Anadolu 6. Sulh Ceza Hakimliği'nin verdiği karara itiraz ederek şüpheli Yazıcı'nın tutuklanmasını talep etti.

    Sedanur Şen in ölümünde adli kontrol kararına itiraz #1

    İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

    Yazıcı'nın polisteki ifadesinde gece kız arkadaşı ile uyuşturucu kullandıklarını, sabah ise Şen'in vücudunun morardığını ve uyanmadığını gördüğünü söylediği belirtildi.

    Adli Tıp Kurumu'ndan alınan Sedanur Şen'in cenazesi geçen cuma Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi.

    "23 YAŞINDAKİ MELEĞİMİ TOPRAĞA VERDİM"

    Sedanur Şen'in babası İbrahim Şen, kızının bipolar hastası olduğunu, bu nedenle madde bağımlısı olduğu için tedavi gördüğünü söylemiş, "23 yaşındaki meleğimi toprağa verdim. Hiçbir suçu olmayan, sadece psikolojik rahatsızlığı olan tedavi gören bu arada psikolojik rahatsızlığından dolayı maddeye bulaşan bir kız. Tedavi görüyordu, hem madde hem de psikolojik.

    Sedanur Şen in ölümünde adli kontrol kararına itiraz #2

    "ÇOCUĞUMU KANDIRDILAR"

    Bipolardı benim çocuğum. Melekti yani onu diyebilirim. Herkes tanıyor biliyor bizi. Yalan konuşacak bir şeyim yok. Benim çocuğumu kandırdılar. Benim çocuğuma çip taktılar madde kullanmayı engelleyici. Bir sürü ilaç verildi. Doktor kontrolünde eve getirildi." diye konuşmuştu.

    "ONLARIN SAYESİNDE CANAVAR OLDU"

    Kızını anlatan İbrahim Şen, "Bizim meleğimizdi, sokaklardan yavru kedileri toplayan, kimseyi kırmayan, hassas, tertemiz, üniversitesini başarılı bir şekilde bitirmiş, Turizm ve Otelcilik mezunu, spor eğitmenliği sertifikası almış, sporla uğraşan bir kızdı benim çocuğum. Sağlığına dikkat eder, yağlı yemez, spor yapar. Benim kızım canavar oldu onların sayesinde." ifadesini kullanmıştı.

    Sedanur Şen in ölümünde adli kontrol kararına itiraz #3

    Maltepe'de otelde ölü bulunan Seda'nın babası: Benim çocuğumu kandırdılar ViDEO

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