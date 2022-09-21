Sedat Peker suç örgütü üyesi Emre Olur tutuklandı

Organize suç örgütü elebaşı firari sanık Sedat Peker'in sosyal medya paylaşımlarını yapan Ahmet Emre Olur, savcılıktaki ifadesinin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Arnavutluk'ta yakalandıktan sonra Türkiye'ye iade edilen Emre Olur'un İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Olur, buradaki işlemlerinin ardından Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.

Soruşturmayı yürüten savcılığa çıkarılan Olur, ifadesinin ardından "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçundan tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe gönderildi.

Yakın ilişki içerisinde olduğu belirtildi

Olur hakkında düzenlenen sevk yazısında, şüphelinin suç örgütü lideri Sedat Peker ile yakın ilişkisi içerisinde olduğu, örgüt liderinin WhatsApp üzerinden kendisine gönderdiği Tweet dizisini paylaştığı, örgüt liderinin kaldığı otelde ve villada 7,5 ay kadar birlikte kaldığı belirtildi.

Sevk yazısında şüphelinin, örgütün diğer üyeleri ile yakın irtibatlı olduğu hususunda HTS kayıtlarının bulunduğu vurgulanarak, zanlının savunmasında, örgüt liderinin halen bulunduğu Birleşik Arap Emirliklerine kadar tatile gittiğini söylediğine işaret edildi.

Güçlü deliller olduğu vurgulandı

Olur'un örgüt lideri ile görüşme gerçekleştirdiğine, kendi sosyal medya hesaplarından örgütü ve örgüt liderini övücü nitelikli paylaşımlar yaptığına vurgu yapılan yazıda, şüphelinin Sedat Peker suç örgütü üyesi olduğu yönünde kuvvetli delillerin bulunduğu kaydedildi.

Sevk yazısında şüpheli Olur'un, üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu ve suça dair yasada yazılı cezanın üst haddi dikkate alınarak tutuklanması yönünde karar verilmesi talep edildi.

Tutuklandı

AA'nın haberine göre, Olur'un nöbetçi sulh ceza hakimliğince "suç işlemek amacıyla örgüte üye olma" suçundan tutuklanmasına karar verildi.

Ne olmuştu?

Hakkında tehdit, suçu ve suçluyu övmek, hakaret, suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, basit yaralama, sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret suçlarından adli makamlarca aranan Ahmet Emre Olur, Tiran Havalimanı'nda gözaltına alınarak 18 Eylül'de Türk yetkililere teslim edilmişti.

Bu kapsamda gözaltına alınarak Türkiye'ye getirilen Olur, İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesine götürülmüştü.