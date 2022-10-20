Sedefnur'un polis sevgilisi: Gözaltına aldığım adamlar bana el kol hareketi yapıyor

Kız arkadaşının 7’nci kattan düşmesinin ardından tutuklanan polis memuru bugün görülen duruşmada, "Hayallerim, işim, geleceğim, ailem mahvoldu. Bu olayın mağdurları ben ve ailem" dedi.

Kocaeli'de 9 Ocak tarihinde 7'nci kattan düşen 23 yaşındaki Sedefnur Çağlar'ın polis sevgilisi, hakim karşısına çıktı.

Polis memuru erkek arkadaşı Ahmet Ata ile gittiği evin balkonundan düşüp yaralanan genç kızın olayıyla ilgili hazırlanan iddianame kabul edilmiş, Ata hakkında 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 3 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası istenmişti.

Tedavisi devam eden Sedefnur'un ifadesi ise fiziksel ve psikolojik sağlık problemleri nedeniyle alınamadığı için iddianamede yer almadı.

Olayın geçmişi

Kocaeli Üniversitesi Mimarlık Fakültesi son sınıf öğrencisi Sedefnur Çağlar, arkadaşı Ahmet Ata ile birlikte yine polis memuru olan arkadaşları O.Ç.'nin Kocaeli’nin Körfez ilçesinde bulunan Körfezkent Sitesi 3'üncü etap A-11 Blok’taki evine gitti.

Burada 2 polis memuru ve E.Ş. isimli kadınla alkol alan Çağlar, sabah saatlerinde 7'nci kattaki dairenin balkonundan düştü.

Hastaneye kaldırılan genç kız, yoğun bakımdaki tedavisinin ardından servise alındı.

Tutuklandı

Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma başlattı. 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçlanan Ata ise tutuklanıp cezaevine gönderildi.

Ev sahibi polis memuru O.Ç., idari soruşturma nedeniyle açığa alınıp savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakılırken kız arkadaşı E.Ş. de ifadesinin ardından serbest kaldı.

Sedefnur duruşmaya katılamadı

Olayın ardından Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından açılan davada Ahmet Ata, yargılanmaya başladı.

Duruşma salonunda, tutuklu sanık Ahmet Ata, olayın yaşandığı evin sahibi polis memuru O.Ç. ve O.Ç.'nin kız arkadaşı E.Ş., hazır bulundu.

Yürüme engeli bulunan Sedefnur Çağlar ise sağlık problemleri nedeniyle duruşmaya katılamadı.

"Psikolojik sıkıntıları nedeniyle ilaç kullanıyordu"

Mahkemedeki ifadesinde yaşanan olay nedeniyle büyük üzüntü yaşadıklarını ifade eden Ahmet Ata, "Ağustos 2018'den beri Sedefnur ile sevgiliyiz. Sedef, bazı günler çok neşeli bazı günler çok durgundu. Psikolojik sıkıntıları nedeniyle ilaç kullanıyordu. Daha önce benim evimde iki defa intihar girişiminde bulundu. Birinde balkondan ayaklarını sarkıtıyordu son anda yakaladım, diğerinde banyoda bileklerini kesmeye çalışmış ama baygınlık geçirdiği için başaramamıştı.

İntihar olaylarından sonra ayrılmaya karar verdik ve 4 ay ayrı kaldık. Sedefnur daha sonra beni telefonla aradı ve 'Psikolojim iyiye gidiyor, ailevi sorunlarımı ve okuldaki problemlerimi halletmeye başladım. Seni seviyorum devam etmek istiyorum.' dedi. Ben de kendisini sevdiğim için ilişkiye devam etmek istedim. Bayağı ciddi konulardan konuşmaya başladık, evlenmek istiyorduk. Bu süreçte ablası ve eniştesiyle tanıştım, o da benim ailemle tanıştı. Anladığım kadarıyla annesi beni istemiyordu." dedi.

"Sedefnur'un maddi sıkıntıları oluyordu"

İfadesinin devamında Sedefnur'un son zamanlarda maddi sıkıntılar yaşadığını dile getiren Ata, "Sedefnur'un maddi sıkıntıları vardı ve kripto para borsasıyla ilgilenmeye başlamıştı. İlk başlarda 10-20 dolar ile başladı ama daha sonra ev kirasını, elektrik, su, doğalgaz faturalarını kripto para borsasında kaybetti. Bu süreçte ona kızdım, benden özür diledi ve bir daha yapmayacağını söyledi. Ben de kripto para borsasıyla ilgilendim ama ben yatırım amaçlı ilgilendim. Sedefnur'un maddi sıkıntıları oluyordu ve ben kendisine destek olmaya çalışıyordum." diye konuştu.

"Hayallerim, işim, geleceğim, ailem mahvoldu"

Mahkeme heyetine olay günü yaşananları da anlatan Ahmet Ata, şöyle konuştu:

“Olay günü Sedefnur arkadaşlarıyla birlikteydi, maaş kartımı ona vermiştim. Daha sonra gün içerisinde bana 'Bıktım artık parasızlıktan' diye mesaj attı. Ben de üzülmemesini söyledim. Arkadaşım O.Ç ve kız arkadaşı E.Ş. ile birlikte çarşıda bir şeyler yedik, içtik daha sonra O.Ç.'nin evine gittik. Alkol aldık. Her şey yolundaydı, şarkılar söyleyip dans ettik daha sonra ben görevden geldiğim için yorgundum ve salonda uyuyakalmışım. Sedefnur'un bana bağırışına uyandım. Telefonumda başka kadınlarla mesajlaşmalarımı ve fotoğraflarımı görmüş. Bağırdı bana bir süre, daha sonra ben mutfakta yere çöktüm o hala mesajları okuyup bağırıyordu bana.

Üzerime gelip eliyle göğsüme vurmaya başladı ve elindeki telefonu balkona doğru fırlattı. Kendisi de balkona doğru gitti. Balkona çıkmasıyla aşağı düşmesi bir oldu. ‘Sedef’ diye bağırdıktan sonra balkona çıktım ve Sedef'i yerde gördüm. O sırada yoldan polis geçiyordu, sesimi onlara duyurdum, içeri geçip kendimi yere bıraktım sonrasını pek hatırlamıyorum. İddia edildiği gibi ben itmedim. Umarım en kısa zamanda iyileşir. Hayallerim, işim, geleceğim, ailem mahvoldu. Bu olayın mağdurları ben ve ailem." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyetinin kanında uyuşturucu madde tespit edildiğini söylemesi üzerine Ata, "Olay günü uyuşturucu kullanmamıştım. Olaydan 3 gün önce kullanmıştım." dedi.

"Gözaltına aldığım adamlar bana el kol hareketi yapıyor"

Mahkeme sürecinde hakkında çıkan haberlere de değinen Ahmet Ata, "Benim boy boy fotoğraflarımı afişe ettiler. Ben polisim, çok sayıda adamı gözaltına aldım. Operasyonla gözaltına aldığım adamlar bana cezaevinde el-kol hareketleri yapıyor. Ben bu haberleri yapanlara da hakkımı helal etmiyorum." diye konuştu.

"İhtimal vermedim böyle bir şeyin olabileceğine"

Yaşanan olay nedeniyle büyük üzüntü yaşadıklarını dile getiren ev sahibi O.Ç., "Ahmet ile Sedef arasında hiçbir problem yoktu. Olay günü eğlendik, şarkılar söyledik. Sedef bir yudum bile alkol almadı. Ahmet koltukta uyudu ben de odama gittim. Olayla ilgili ilk duyduğum şey Ahmet'in feryadıydı. Eve hırsız girdiğini düşündüm. İhtimal vermedim böyle bir şeyin olabileceğine. Sedef'i yerde görene kadar. Sedef'in bir yerden çıkıp şaka yapıyorum diyeceğini sandım. Ben olaydan sonra amirlerimi sırasıyla arayıp durum hakkında bilgi verdim. Sedef bizden daha pozitif, daha neşeliydi." dedi.

"Günlüğü Ahmet'e sinirlendiğinde yazıyordu"

Mahkemeye tanık sıfatıyla gelen Sedefnur Çağlar'ın ev arkadaşı E.G., Sedefnur'un daha önce intihar girişiminde bulunduğunu ifade ederek, Sedefnur'un kendisine, "Siz korkuyorsunuz ama ben intihar edecek olsam bileklerimi kesmem. Direkt yüksek bir yerden atlarım." dediğini iddia etti.

Sedefnur'un günlüğü hakkında da konuşan E.G., "Kendisi için özeldi, bize okumazdı. Günlüğü Ahmet'e sinirlendiğinde yazıyordu, 'Küfür arşivi' gibiydi." dedi.

Günlüğü incelendi

Sedefnur Çağlar'ın yazdığı ve mahkeme dosyasına dahil olan günlüğü, uzman psikologlardan oluşan bilirkişi heyeti tarafından incelendi.

Bilirkişi heyeti tarafından hazırlanan raporda günlükte yer alan ifadelerin, 'Ölüm ve yaşam arasında gidip geldiği' kanısı oluşturduğu belirtildi.

Tutukluluğunun devamına karar veridli

Sanık Ahmet Ata'nın avukatları, Sedefnur'un olaydan önce 80 defa hastaneye gittiğini ve bunların birçoğunun psikolojik nedenlerden kaynaklandığını öne sürerek, hastane kayıtlarının mahkeme sürecine dahil olması gerektiğini talep etti.

Öte yandan avukatının beyanına göre engelli durumda olan Sedefnur'un kendisini ifade etmeye başladığı ve evine gelecek heyet tarafından ifadesinin alınmasını ve davaya dahil edilmesini talep etti.

DHA'nın aktarımına göre; mahkeme heyeti, oy çokluğuyla Ahmet Ata'nın tutukluluğunun devam etmesi yönünde karar vererek, davayı 19 Ocak tarihine erteledi.













