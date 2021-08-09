Son zamanlarda şehirler arası otobüs yolculuklarında artan kazalar, polis ekiplerini harekete geçirdi. Ekipler, otobüsleri tek tek durdurarak denetim çalışmaları yaptı.

Balıkesir ve Manisa’dan art arda gelen trafik kazaları, toplam 26 vatandaşın yaşamını yitirmesine neden oldu.

Önce Balıkesir’den Edremit istikametine gitmekte olan ve 32 yolcu taşıyan otobüsün yoldan çıkarak takla atması sonucu 15 vatandaş vefat etti, 17 kişi yaralı olarak kurtuldu.

Ardından bir acı haber daha Manisa'dan geldi. Soma ilçesinde, tırın otobüsle çarpması sonucu 6 kişi öldü, 42 kişi yaralandı. Yaşanan kazalar polis ekiplerini harekete geçirdi.

Şehirler arası yolculuklarda artan kaza olaylarının önüne geçmek için, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekipleri denetim çalışmaları yaptı.

OTOBÜSLER TEK TEK DURDURULDU

15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda sabahın erken saatlerinde başlayan denetimlerde otobüsler, ekipler tarafından tek tek durduruldu.

Şehirlerarası yolcu otobüslerinde denetimler yapıldı VİDEO



EMNİYET KEMERLERİ KONTROL EDİLDİ

Otobüslerdeki takograflar ve gerekli belgelerin kontrolleri yapıldı.

Polis ekipleri, yolculara hem koltuklar arasında dolaşarak emniyet kemeri kontrolü yaptı hem vatandaşlara kemer takmanın önemi hakkında uyarılarda bulundu.

ŞOFÖRLER MOLA VE SEFER SAATLERİ HAKKINDA UYARILDI

Kemerini takmayan yolcular ikaz edildi.

Kontrollerin tamamlanmasının ardından otobüs şoförleri, mola ve sefer saatleri hakkında uyarıldı.

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