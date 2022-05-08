Şehit annesi Anneler Günü'nde oğlunun kabrine gitti

2012 yılında Yüksekova'da şehit olan asker annesi, her sene oğlunun kendisine getirdiği kır çiçekleriyle kabire gitti. Gözüyaşlı anne 'Bu defa ben ona geldim' dedi.

Her yıl kutlanan Anneler Günü, her evde mutlulukla kutlanmıyor...

Yüksekova'da 2012 yılında, şehit olan Piyade Er Umut Bulut'un (20) annesi Gülbahar Çayıroğlu (63) Anneler Günü'nde oğlunun kabrini ziyaret etti.

Evladının mezarına sürekli giden acılı anne, "Ellerinde kır çiçekleriyle her zaman sen gelirdin, bu defa ben geldim oğlum" deyip gözyaşlarını tutamadı.

"Her zaman o bana ellerine kır çiçekleriyle gelirdi, bu defa ben geldim"

Gülbahar Çayıroğlu, "9 sene bana 9 saniye gibi geliyor. Her zaman o bana elinde kır çiçekleriyle gelirdi. Bu defa ben ona geldim" dedi.

"Ben hatırlamazdım, o kardeşlerinden ablalarından önce gelirdi hep"

Her Anneler Günü'nde şehit oğlu Umut Bulut'un kendisine kır çiçekleriyle geldiğini belirten anne Gülbahar Çayıroğlu, "Şimdi kır çiçeklerini ben aldım ve ona geldim. O gelemedi ama ben geldim. İçim buruk, ciğerlerim yanıyor. Kardeşlerinden, ablalarından önce gelirdi hep. Ben hatırlamazdım, bilmezdim Anneler Günü olduğunu.

"Ellerini arkasına saklardı, annem derdi"

Hep bu çiçeklerden getirirdi yavrum bana. Ellerini arkasına saklardı. 'Annem' derdi. Şimdi de böylesi nasipmiş, ben ona geldim. Ne kapısını açıyor, ne de ses veriyor.

"Betonları öpüp dönüyorum"

Öyle betonları öpüp kucaklayıp dönüyorum işte. Ne diyeyim, bütün annelerin günü kutlu olsun. Allah kimseye evlat acısı yaşatmasın, çok zor. Bütün kelimeler boğazıma düğümleniyor, bir şey diyemiyorum" dedi.



































