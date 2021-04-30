Şehit annesine acı haber diğer oğlunun evinde geldi

Pençe-Yıldırım Operasyonu'nda şehit olan Sözleşmeli Er Müslim Toprak'ın annesi acı haberi ziyarete gittiği diğer oğlunun evinde aldı.

Kocaeli'nde oğlunu ziyarete giden anne Latife Toprak, 25 yaşındaki oğlu Müslim Toprak'ın şehit haberini alınca rahatsızlandı. Rahatsızlanan Toprak, hastaneye kaldırıldı. Şehidin ağabeyinin evine Türk bayrağı asıldı.

ACI HABER ANNEYE VERİLDİ

Gölcük Kaymakamı Cengiz Karabulut, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Gölcük Deniz Ana Üs Komutanı Tuğamiral Refik Levent Tezcan, ilçenin Piyalepaşa Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda yaşayan şehit Sözleşmeli Er Müslim Toprak'ın ağabeyi Remzi Toprak'ın evine giderek, misafirliğe gelen annesi Latife Toprak'a acı haberi verdi.

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ŞEHİDİN CENAZE NAMAZI İSTANBUL'DA KILINACAK

Şehidin annesinin daha sonra İstanbul'a götürüleceği bildirildi.

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, "Ailesi İstanbul'da ikamet ediyor. Annesi, şehidin ağabeyinin yanına geldiği için kendisine biz şehit haberini ulaştırdık. Rahmet dileklerimizi, sabır dileklerimizi ilettik. Şehidimizin cenazesi yarın İstanbul'da Edirnekapı Şehitliğinde defnedilecek. Cenaze Ataşehir Camii'nden kalkacak" dedi.