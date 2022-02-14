Şehit eşi Funda Akbulut’un buruk 14 Şubat’ı: Yanımda olmasını çok isterdim

Şehit Uzman Onbaşı Fatih Akbulut'un eşi Funda Akbulut, sadece 4 ay evli kaldığı eşi için hazırladığı özel odada eşinden kalan eşyaları muhafaza etti.

Uzman Onbaşı Fatih Akbulut ile 27 Ağustos 2019 yılında evlenen Funda Akbulut (28), eşini Barış Pınarı Harekat Bölgesi olan Rasulayn'da, evliliklerinin 4’üncü ayı 8 Ocak 2020 yılında yol kontrolü sırasında meydana gelen bombalı araç saldırısı sonucu kaybetti.

Funda Akbulut doğum gününe beklerken, eşinin Türk bayrağına sarılı tabutunu karşıladı.

EŞYALARINI EVİN BİR ODASINA KOYDU

Şehit eşini Mardin'in Midyat ilçesinde toprağa veren Funda Akbulut, evinin bir odasını müze haline getirdi.

YÜZÜĞÜNÜ DE ÖZEL ODAYA KOYDU

Akbulut, eşi bombalı saldırıda öldüğünde parmağında olan ve saldırı sonucu zarar gören evlilik yüzüğünü özel odasına koydu.

Ayrıca bunun haricinde şehidin diş macunu, fırçası, kıyafetleri, evlilik cüzdanı, şehit olduğunda üzerindeki kıyafetlerini özel odada muhafaza eden Funda Akbulut, eşinden kalan eşyalarla hasret giderdi.

“4 AY EVLİ KALDIK AMA SADECE İKİ DEFA GÖRÜŞEBİLDİK”

Eşi şehit olduğunda önce kendisine yaralandığını söylediklerini belirten Funda Akbulut, “Herkes bana yaralandı dedi ama ben şehit olduğunu hissettim. Bana bir şey olduğu zaman Fatih hissederdi, ona bir şey olursa da ben hissederdim. Biz 4 ay evli kaldık ama sadece iki defa görüşebildik. Evliliğimizden önce 5 yıl sevgili kaldık. Askerdeyken çat kapı gelir sürprizler yapardı.





“ŞU AN BİLE SANKİ ÇIKIP GELECEKMİŞ GİBİ”

Bugün Sevgililer Günü, keşke demek istemiyorum ama Fatih'imin yanımda olmasını çok isterdim. Beni çok mutlu ediyordu, hiçbir zaman incitmedi çok iyi bir eşti. Özel günlerde kendimi çok buruk hissediyorum, şu an bile sanki çıkıp gelecekmiş gibi.” dedi.

“DİĞER ODAYA GİDİNCE KOKUSU GİDİYOR”

Eşi için hazırladığı özel odada bütün eşyalarını muhafaza ettiğini anlatan Funda Akbulut, "Bu odaya her girdiğimde kokusu her tarafa yayılıyor ama diğer odaya gidince kokusu gidiyor. Acısı çok zor ama onuru çok büyük, kocamla gurur duyuyorum. Dünyaya tekrar gelseydim yine eşimi sever onunla evlenirdim. Sevgililer Günü'nde hediyeler alırdı bana. Elimden geldiğince ayakta durmaya çalışıyorum ama içimde çok buruk acısı var." diye konuştu.