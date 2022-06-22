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    Şehit Fatih Özkaya’nın naaşı Zonguldak Havalimanı’na getirildi

    KKTC'de vatani vazifesini yaparken şehit düşen Bartın’ın Balat köyünden olan şehit Topçu Uzman Çavuş Fatih Özkaya'nın naaşını taşıyan uçak Zonguldak Havalimanı’na iniş yaptı.
    • 22.06.2022 - 19:11
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    Şehit Fatih Özkaya’nın naaşı Zonguldak Havalimanı’na getirildi

    Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevli Topçu Uzm. Çvş. Fatih Özkaya meydana gelen askeri araç kazası sonucunda şehit oldu.

    Şehit Topçu Uzman Çavuş Fatih Özkaya'nın cenazesi Zonguldak Havalimanı’na getirildi.

    Şehidin cenazesi Memleketi Bartın'a gönderildi

    Şehidin yakınları ve sevenleri gözyaşlarını tutamazken, şehidi karşılama törenine Bartın Valisi Nurtaç Arslan, Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz ve Zonguldak İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş da katıldı.

    İHA'nın aktardığına göre Şehit Topçu Uzman Çavuş Fatih Özkaya’nın cenazesi toprağa verilmek üzere karayoluyla Bartın’a gönderildi.

    Şehit Fatih Özkaya’nın naaşı Zonguldak Havalimanı’na getirildi #1

    Şehit Fatih Özkaya’nın naaşı Zonguldak Havalimanı’na getirildi #2

    Şehit Fatih Özkaya’nın naaşı Zonguldak Havalimanı’na getirildi #3


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