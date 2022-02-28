Euro
15.63
-1.38%
Dolar
13.86
-1.17%
Altın
840.59
-1.72%
Borsa
1957
5.73%
Bitcoin
532.355
-2.93%
BTXN Coin
36.98
-3.06%
Bitexen
8ºC
İstanbul
Bulutlu 8 C

    Şehit Halil İbrahim Çete son yolculuğuna uğurlandı

    Pençe Yıldırım Harekatı bölgesindeki meydana gelen silah kazası sonucunda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Halil İbrahim Çete’nin cenazesi, memleketi Hatay'da toprağa verildi.
    • İHA
    • 28.02.2022 - 14:29
    • Güncelleme : 28.02.2022 - 14:35
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Şehit Halil İbrahim Çete son yolculuğuna uğurlandı

    Irak'ın Kuzeyi'nde düzenlenen 'Pençe Yıldırım Harekatı'nda Dare Tepe Üs Bölgesi'nde meydana gelen silah kazasında Piyade Uzman Çavuş Halil İbrahim Çete, dün şehit düştü.

    Şehit Halil İbrahim Çete'nin cenazesi, Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda düzenlenen törenin ardından memleketi Hatay'a uğurlandı.

    ŞEHİDİN NAAŞI MEMLEKETİNE GETİRİLDİ

    Hatay'ın Antakya ilçesi, Altınçay Mahallesi'ndeki baba evinde helallik alınmasının ardından şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, cenaze namazının kılınacağı Antakya Mezarlık Kompleksi’ne getirildi.

    ANNESİ VE ABLASI TÖRENE KAMUFLAJ KIYAFETİYLE KATILDI

    Buradaki törene baba Hüseyin, anne Cahide ve abla Halime ve yakınları, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı İsmail Ergüneş, Hatay Valisi Rahmi Doğan, 6. Kolordu Komutanı Korgeneral Metin Tökel, milletvekilleri, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.

    TOPRAĞA VERİLDİ

    Şehidin kamuflajını giyen abla Halime ve anne Cahide Çete metanetlerini korudu.

    Kılınan namazın ardından şehit Piyade Uzman Çavuş Halil İbrahim Çete’nin cenazesi, Antakya Şehitliği'nde toprağa verildi.

    Şehit Halil İbrahim Çete son yolculuğuna uğurlandı #1

    Şehit Halil İbrahim Çete son yolculuğuna uğurlandı #2

    Şehit Halil İbrahim Çete son yolculuğuna uğurlandı #3

    Şehit Halil İbrahim Çete son yolculuğuna uğurlandı #4

    Şehit Halil İbrahim Çete son yolculuğuna uğurlandı #5


    İlginizi Çekebilir

    İstanbul'a kar geliyor
    İç Haber

    İstanbul'a kar geliyor

    Sizde Bitcoin Yatırımı ile Kazanç Sağlayın!
    Coin Haber

    Sizde Bitcoin Yatırımı ile Kazanç Sağlayın!

    Günel Zeynalov'ya Reza'yı sordular
    Magazin

    Günel Zeynalov'ya Reza'yı sordular

    Görüş Bildir