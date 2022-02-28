Şehit Halil İbrahim Çete son yolculuğuna uğurlandı

Pençe Yıldırım Harekatı bölgesindeki meydana gelen silah kazası sonucunda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Halil İbrahim Çete’nin cenazesi, memleketi Hatay'da toprağa verildi.

Irak'ın Kuzeyi'nde düzenlenen 'Pençe Yıldırım Harekatı'nda Dare Tepe Üs Bölgesi'nde meydana gelen silah kazasında Piyade Uzman Çavuş Halil İbrahim Çete, dün şehit düştü.

Şehit Halil İbrahim Çete'nin cenazesi, Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda düzenlenen törenin ardından memleketi Hatay'a uğurlandı.

ŞEHİDİN NAAŞI MEMLEKETİNE GETİRİLDİ

Hatay'ın Antakya ilçesi, Altınçay Mahallesi'ndeki baba evinde helallik alınmasının ardından şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, cenaze namazının kılınacağı Antakya Mezarlık Kompleksi’ne getirildi.

ANNESİ VE ABLASI TÖRENE KAMUFLAJ KIYAFETİYLE KATILDI

Buradaki törene baba Hüseyin, anne Cahide ve abla Halime ve yakınları, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı İsmail Ergüneş, Hatay Valisi Rahmi Doğan, 6. Kolordu Komutanı Korgeneral Metin Tökel, milletvekilleri, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.

TOPRAĞA VERİLDİ

Şehidin kamuflajını giyen abla Halime ve anne Cahide Çete metanetlerini korudu.

Kılınan namazın ardından şehit Piyade Uzman Çavuş Halil İbrahim Çete’nin cenazesi, Antakya Şehitliği'nde toprağa verildi.