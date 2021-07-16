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- Şehit Hasan Cevher operasyonunda 220 kilo 400 gram uyuşturucu ele geçirildi
Şehit Hasan Cevher operasyonunda 220 kilo 400 gram uyuşturucu ele geçirildi
- DHA
- 16.07.2021 - 18:03
Hakkari’de uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçunu önlemeye yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor.
Yüksekova ilçesinde uyuşturucu bulundurulduğunu tespit eden İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri operasyon için harekete geçti.
Operasyona, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Nasuh Çulcu tarafından şehit edilen İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher'in adı verildi.
BASKIN YAPILDI
Şehit Emniyet Müdürü Hasan Cevher operasyonu kapsamında, narkotik köpekler ‘Tipi’ ve ‘Işık’ın da katılımı ile Yüksekova ilçesinde belirlenen adreslere baskın yapıldı.
Şehit Hasan Cevher operasyonunda 220 kilo 400 gram uyuşturucu ele geçirildi VİDEO
3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Yapılan aramalarda 436 paket halinde 220 kilo 400 gram eroin ele geçirildi.
Olayla bağlantılı olduğu tespit edilen 3 şüpheli, gözaltına alındı.