Petrol
103.62
2.43%
Euro
17.7278
1.01%
Dolar
17.4902
0.52%
Altın
966.21
1.08%
Borsa
243
2.01%
Bitcoin
385.367
4.69%
BTXN Coin
7.28
-3.32%
Bitexen
24ºC
İstanbul
Çok bulutlu 24 C

    Şehit kızının doğum günü unutulmadı

    Görev sırasında şehit olan polis memuru Eyüp Saz'ın 1 yaşına giren kızı Ebrar Saz'a doğum günü sürprizi yapıldı.
    • 18.07.2022 - 10:22
    • Güncelleme : 18.07.2022 - 11:06
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Şehit kızının doğum günü unutulmadı

    Görev başındayken şehit olan polis memuru Eyüp Saz'ın kızının 1'inci yaş günü unutulmadı.

    Adıyaman'ın Kahra ilçesinde 5 Mart 2022'de gerçekleşen kazaya müdahale ederken süratle gelen otomobilin çarpması sonucu 26 yaşındaki polis memuru Eyüp Saz olay yerinde şehit oldu.

    Sürpriz doğum günü düzenlendi

    İHA'nın haberine göre; Şehidin 1 yaşına giren kızı Ebrar Saz için Kahramanmaraş Şehit Aileleri Dul ve Yetimler Derneğinde sürpriz bir doğum günü düzenlendi.

    Şehidin ailesi, eşi ve Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu’nun katıldığı etkinlikte Ebrar Saz’ın doğum günü pastası kesildi.

    Şehit kızının doğum günü unutulmadı #1

    "Şehitlerimizi asla unutmayacağız"

    Burada bir açıklama yapan Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, “Şehidimiz Eyüp Saz’ın bize emaneti olan Ebrar Asel Saz ile beraberiz. Onun birinci yaş gününü, Kahramanmaraş Şehit Aileleri Dul ve Yetimler Derneği hem de dedeleri ile birlikte kutluyoruz. Eyüp kardeşimiz bu vatanın güvenliği için görevi başında iken şahadete erişti. Bizim geleneğimizde şehitlik kutsal bir mertebedir. Ama bizim milletimizin vazgeçilmez özelliklerinden birisi emanete sahip çıkmasıdır.

    Bu toprakların vazgeçilmez huylarından birisidir. Dolayısıyla şehitlerimizi asla unutmayacağız. Onların emaneti bizlerin her zaman emaneti olacak. Son nefesimize kadar o emanetlere sahip çıkacağız. İleride belki şehitlerimize olan vefa borcumuzu kısmen de olsa ödemiş oluruz” ifadelerini kullandı.

    Şehit kızının doğum günü unutulmadı VİDEO

    Şehit kızının doğum günü unutulmadı #2

    "Çok seviyordu kızını"

    Şehidin eşi Ayşegül Saz ise, “Kızım 7 aylıktı eşim şehit olduğunda. Şimdi 1 yaşında. Çok seviyordu kızını. Ve çok güvenli bir şekilde bıraktı. Allah razı olsun Emniyetimizden, Kahramanmaraş Şehit Aileleri Dul ve Yetimler Derneğinden, kızımın doğum gününü kutladı. Onu yalnız hissettirmedi” şeklinde konuştu.

    Şehit kızının doğum günü unutulmadı #3

    Şehit kızının doğum günü unutulmadı #4

    Şehit kızının doğum günü unutulmadı #5

    Şehit kızının doğum günü unutulmadı #6


    İlginizi Çekebilir

    Eski milletvekili Ali Sezal yaşamını yitirdi
    3. Sayfa

    Eski milletvekili Ali Sezal yaşamını yitirdi

    Genç Girişimci Esra Günlük 300 USD Kazanıyor
    Btcrobo

    Genç Girişimci Esra Günlük 300 USD Kazanıyor

    İzmir’de kaza yapan araçta çıkan yangın otluk alana sıçradı
    3. Sayfa

    İzmir’de kaza yapan araçta çıkan yangın otluk alana sıçradı

    Görüş Bildir