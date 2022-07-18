Görev sırasında şehit olan polis memuru Eyüp Saz'ın 1 yaşına giren kızı Ebrar Saz'a doğum günü sürprizi yapıldı.

Görev başındayken şehit olan polis memuru Eyüp Saz'ın kızının 1'inci yaş günü unutulmadı.

Adıyaman'ın Kahra ilçesinde 5 Mart 2022'de gerçekleşen kazaya müdahale ederken süratle gelen otomobilin çarpması sonucu 26 yaşındaki polis memuru Eyüp Saz olay yerinde şehit oldu.

Sürpriz doğum günü düzenlendi

İHA'nın haberine göre; Şehidin 1 yaşına giren kızı Ebrar Saz için Kahramanmaraş Şehit Aileleri Dul ve Yetimler Derneğinde sürpriz bir doğum günü düzenlendi.

Şehidin ailesi, eşi ve Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu’nun katıldığı etkinlikte Ebrar Saz’ın doğum günü pastası kesildi.

"Şehitlerimizi asla unutmayacağız"

Burada bir açıklama yapan Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, “Şehidimiz Eyüp Saz’ın bize emaneti olan Ebrar Asel Saz ile beraberiz. Onun birinci yaş gününü, Kahramanmaraş Şehit Aileleri Dul ve Yetimler Derneği hem de dedeleri ile birlikte kutluyoruz. Eyüp kardeşimiz bu vatanın güvenliği için görevi başında iken şahadete erişti. Bizim geleneğimizde şehitlik kutsal bir mertebedir. Ama bizim milletimizin vazgeçilmez özelliklerinden birisi emanete sahip çıkmasıdır.

Bu toprakların vazgeçilmez huylarından birisidir. Dolayısıyla şehitlerimizi asla unutmayacağız. Onların emaneti bizlerin her zaman emaneti olacak. Son nefesimize kadar o emanetlere sahip çıkacağız. İleride belki şehitlerimize olan vefa borcumuzu kısmen de olsa ödemiş oluruz” ifadelerini kullandı.

Şehit kızının doğum günü unutulmadı VİDEO



"Çok seviyordu kızını"

Şehidin eşi Ayşegül Saz ise, “Kızım 7 aylıktı eşim şehit olduğunda. Şimdi 1 yaşında. Çok seviyordu kızını. Ve çok güvenli bir şekilde bıraktı. Allah razı olsun Emniyetimizden, Kahramanmaraş Şehit Aileleri Dul ve Yetimler Derneğinden, kızımın doğum gününü kutladı. Onu yalnız hissettirmedi” şeklinde konuştu.