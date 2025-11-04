Şehit Polis Ahmet Şahan’ın sözleri, uyuşturucu ile mücadeleye ilham oldu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kastamonu’da 2024 yılında uyuşturucu etkisindeki bir saldırganın ateş açması sonucu şehit olan polis memuru Ahmet Şahan’ın, “Damarlarınızdaki asil kanı uyuşturucuyla kirletmeyin” sözleri, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından hazırlanan yeni bir projeye ilham oldu.

"ASİL KANI KİRLETME, GELECEĞİNE SAHİP ÇIK"

Kastamonu Valiliği Toplantı Salonu’nda düzenlenen imza töreninde, Emniyet Müdürlüğünce hazırlanan tanıtım videosu izlendi. Ardından Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Süleyman Kaytaz proje hakkında sunum yaptı.

VALİ DALLI: "BU MÜCADELE, TOPLUMUN HER KESİMİNİ İLGİLENDİRİYOR"

Kastamonu Valisi Meftun Dallı, uyuşturucuyla mücadelenin üç aşamada yürütüldüğünü belirterek, “İlk aşama önleme, ikinci aşama tedavi, üçüncü aşama ise ticaretle mücadeledir” dedi.

Dallı, sadece kurumların değil, ailelerin ve toplumun tüm kesimlerinin bu mücadeleye katkı sunması gerektiğini vurguladı:

“Bu mesele milletimizin geleceğiyle doğrudan ilgilidir. Aileler, öğretmenler ve tüm paydaşlar bu bilinçle hareket etmelidir.”

"İHBAR MEKANİZMASI, DEVLETİMİZE BÜYÜK DESTEK SAĞLAR"

Vali Dallı, uyuşturucuyla mücadelede ihbarın önemine dikkat çekerek vatandaşlara çağrıda bulundu:

“Bir şey gördüyseniz çekinmeyin, bildirin. İhbarcı siz olmayın, ben olayım. Bu mekanizmanın etkin kullanımı devletimize büyük destek sağlar.”

"ŞEHİDİMİZİN SÖZLERİ, MÜCADELENİN ÖZÜNÜ YANSITIYOR"

Vali Dallı, projenin şehit polis memuru Ahmet Şahan’ın sözlerinden ilham aldığını belirterek, “Bu mücadelede şehit olan ve yaralanan tüm kahramanlarımızı minnetle anıyoruz.” dedi.

Ailelerin uyuşturucuyla mücadeledeki rolüne de değinen Dallı, “Çocuğundaki en küçük değişimi ilk fark edecek kişi annedir. Erken farkındalık, bu mücadelede en büyük kazanımdır.” ifadelerini kullandı.

EMNİYET MÜDÜRÜ TAŞ: "BİR BİŞİ BİLE BULAŞSA, BİZİM VEBALİMİZDİR"

Kastamonu İl Emniyet Müdürü Tamer Taş, “Asil Kanı Kirletme, Geleceğine Sahip Çık” projesinin gençliğin korunması açısından büyük önem taşıdığını söyledi:

Bu işi olmadan önlemek, gençlerimizin masumiyetini korumak hem görevimiz hem sorumluluğumuzdur. Kastamonu genel anlamda temiz bir il, ancak bir kişi bile bu işe bulaşsa vebali bizdedir.

"UYUŞTURUCUYA KARŞI MÜCADELEDE KARARLIYIZ"

Taş, jandarma ve diğer kurumlarla koordineli şekilde yürütülen mücadelede uyuşturucuya geçit vermediklerini belirtti:

İlimizden geçmesine dahi izin vermiyoruz. Analizlerle tespit ediyor, gerekli tüm işlemleri yapıyoruz. Kötülüğün yaygın olduğu algısını kırmak, gençlerimizin merakını önlemek için bu projeyi yürütüyoruz.

PROJEYE GENİŞ KATILIM

Törende “Asil Kanı Kirletme, Geleceğine Sahip Çık” ve “Hayata Renk Verelim” projelerinin imzaları atıldı.

Programa Kastamonu İl Jandarma Komutanı Albay Hikmet Uz, Kastamonu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Atalan, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Köksalan, İl Müftüsü Bekir Derin, Gençlik ve Spor İl Müdürü Sami Kuşçu, Kronospan Orman Ürünleri CEO’su Akgün Okay ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.